A Palazzo Campanella l’incontro “Lo sviluppo visivo nel bambino: chi fa cosa e quando? Le domande del pediatra di Famiglia”

Importante giornata di aggiornamento in oftalmologia pediatrica organizzata

oggi presso la Sala Giuditta Legato del Consiglio Regionale della Calabria

dalla Simpe Calabria.

A confronto pediatri, oculisti ed ortottisti che hanno discusso su “Lo sviluppo

visivo nel bambino: chi fa cosa e quando? Le domande del pediatra di Famiglia”.

A relazionare il Prof. Paolo Nucci, Ordinario di Oftalmologia presso l’Università

Statale di Milano e conosciutissimo oculista e divulgatore scientifico in Italia

ed all’estero.

Il Prof. Paolo Nucci ha relazionato su sviluppo visivo 0–6 anni: tappe che

contano davvero. Allineamento oculare: cosa è normale nei primi mesi e

quando non è più normale . Acuità visiva: cosa ci possiamo aspettare a 1, 3, 5

anni. La finestra critica ..e poi ?. Valutazione ortottica nel bambino: cosa e

come misurare . Ambliopia: quando e come trattare e …quando smettere.

Quando rimandare all’oculista

Interessanti le relazioni della dott.ssa Maria Rosa Calafiore, direttore del

reparto di Pediatria dei due ospedali di Polistena e Locri che ha relazionato sui

primi mille giorni di vita: vista e alimentazione perché la loro relazione è così

importante.

Molto apprezzate le relazioni del dott. Demetrio Romeo, oculista di Reggio

Calabria, del dott. Fedele Russo oculista di Cosenza, delle ortottiste Ilaria

Angela Arena e Fabiana Maria Colosi.

Numerosi i messaggi che i pediatri portano nei propri studi a beneficio dei

piccoli pazienti che da domani potranno usufruire di una maggiore conoscenza

in ambito di oftalmologia pediatrica.

Il Corso che rientra nell’ottica di un aggiornamento continuo proposto dalla

società scientifica Simpe ha

registrato un’elevata partecipazione,

confermando l’interesse e la sensibilità della comunità pediatrica verso

tematiche fondamentali per la salute del bambino, in particolare nell’ambito

dell’oftalmologia pediatrica.

Interesse percepito dalla partecipazioni di oltre 120 professionisti e soprattutto

dal livello di attenzione alto in aula durante le relazione.

La presenza numerosa di professionisti sanitari – pediatri, ortottisti, e specialisti – ha contribuito a rendere il confronto scientifico particolarmente ricco e

stimolante.

Numerose le domande poste ai relatori, in particolare al prof. Paolo Nucci,

figura di riferimento nel panorama nazionale ed internazionale dell’oculistica

pediatrica.

Gli esperti hanno affrontato in modo pratico e aggiornato i temi dello sviluppo

visivo, dello screening precoce e della gestione dei principali disturbi oculari in

età evolutiva. L’approccio multidisciplinare ha permesso di rafforzare il dialogo

tra pediatra di famiglia e specialista, obiettivo centrale del corso.

Significativa è stata inoltre la collaborazione con la SIMEUP, che ha consentito

di dedicare uno spazio specifico alla Shaken Baby Syndrome. La scelta di

approfondire questo tema si inserisce nel contesto della giornata di

sensibilizzazione che si celebra proprio in queste date, sottolineando

l’importanza della prevenzione e dell’informazione su una condizione tanto

grave quanto evitabile

L’iniziativa ha rappresentato un momento formativo di alto valore scientifico,

ma anche un’importante occasione di sensibilizzazione su tematiche cruciali

per la tutela della salute infantile. Il successo dell’evento conferma il ruolo attivo

della SIMPE nella promozione della formazione continua e nella diffusione di

buone pratiche cliniche a beneficio dei più piccoli.