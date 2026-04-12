A Palazzo Campanella l’incontro “Lo sviluppo visivo nel bambino: chi fa cosa e quando? Le domande del pediatra di Famiglia”

Importante giornata di aggiornamento in oftalmologia pediatrica organizzata
oggi presso la Sala Giuditta Legato del Consiglio Regionale della Calabria
dalla Simpe Calabria.
A confronto pediatri, oculisti ed ortottisti che hanno discusso su “Lo sviluppo
visivo nel bambino: chi fa cosa e quando? Le domande del pediatra di Famiglia”.
A relazionare il Prof. Paolo Nucci, Ordinario di Oftalmologia presso l’Università
Statale di Milano e conosciutissimo oculista e divulgatore scientifico in Italia
ed all’estero.
Il Prof. Paolo Nucci ha relazionato su sviluppo visivo 0–6 anni: tappe che
contano davvero. Allineamento oculare: cosa è normale nei primi mesi e
quando non è più normale . Acuità visiva: cosa ci possiamo aspettare a 1, 3, 5
anni. La finestra critica ..e poi ?. Valutazione ortottica nel bambino: cosa e
come misurare . Ambliopia: quando e come trattare e …quando smettere.
Quando rimandare all’oculista
Interessanti le relazioni della dott.ssa Maria Rosa Calafiore, direttore del
reparto di Pediatria dei due ospedali di Polistena e Locri che ha relazionato sui
primi mille giorni di vita: vista e alimentazione perché la loro relazione è così
importante.
Molto apprezzate le relazioni del dott. Demetrio Romeo, oculista di Reggio
Calabria, del dott. Fedele Russo oculista di Cosenza, delle ortottiste Ilaria
Angela Arena e Fabiana Maria Colosi.
Numerosi i messaggi che i pediatri portano nei propri studi a beneficio dei
piccoli pazienti che da domani potranno usufruire di una maggiore conoscenza
in ambito di oftalmologia pediatrica.
Il Corso che rientra nell’ottica di un aggiornamento continuo proposto dalla
società scientifica Simpe ha
registrato un’elevata partecipazione,
confermando l’interesse e la sensibilità della comunità pediatrica verso
tematiche fondamentali per la salute del bambino, in particolare nell’ambito
dell’oftalmologia pediatrica.
Interesse percepito dalla partecipazioni di oltre 120 professionisti e soprattutto
dal livello di attenzione alto in aula durante le relazione.
La presenza numerosa di professionisti sanitari – pediatri, ortottisti, e specialisti – ha contribuito a rendere il confronto scientifico particolarmente ricco e
stimolante.
Numerose le domande poste ai relatori, in particolare al prof. Paolo Nucci,
figura di riferimento nel panorama nazionale ed internazionale dell’oculistica
pediatrica.
Gli esperti hanno affrontato in modo pratico e aggiornato i temi dello sviluppo
visivo, dello screening precoce e della gestione dei principali disturbi oculari in
età evolutiva. L’approccio multidisciplinare ha permesso di rafforzare il dialogo
tra pediatra di famiglia e specialista, obiettivo centrale del corso.
Significativa è stata inoltre la collaborazione con la SIMEUP, che ha consentito
di dedicare uno spazio specifico alla Shaken Baby Syndrome. La scelta di
approfondire questo tema si inserisce nel contesto della giornata di
sensibilizzazione che si celebra proprio in queste date, sottolineando
l’importanza della prevenzione e dell’informazione su una condizione tanto
grave quanto evitabile
L’iniziativa ha rappresentato un momento formativo di alto valore scientifico,
ma anche un’importante occasione di sensibilizzazione su tematiche cruciali
per la tutela della salute infantile. Il successo dell’evento conferma il ruolo attivo
della SIMPE nella promozione della formazione continua e nella diffusione di
buone pratiche cliniche a beneficio dei più piccoli.
A Palazzo Campanella l’incontro “Lo sviluppo visivo nel bambino: chi fa cosa e quando? Le domande del pediatra di Famiglia”
Importante giornata di aggiornamento in oftalmologia pediatrica organizzata