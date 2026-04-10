Sanità Calabria, Caruso: “Fine del commissariamento grazie al Governo Meloni”

“Dopo anni di sciagurata gestione dei governi precedenti, grazie al governo Meloni finalmente la sanità calabrese non è più commissariata. La decisione del Consiglio dei ministri segna un passaggio storico per la Calabria, dopo 17 anni torna ad essere titolare della propria sanità. Un risultato frutto dell’impegno che Giorgia Meloni aveva assunto di fronte ai calabresi, non solo parole ma fatti per ridare credibilità e responsabilità al nostro territorio. Ora avanti con ancora più determinazione nel percorso virtuoso intrapreso negli ultimi anni”.

Lo dichiara Nicola Caruso, Esecutivo Nazionale Gioventù Nazionale.