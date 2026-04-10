I Templari Federiciani alla festa della polizia di stato. Falsetta: “Anche quest’anno abbiamo legittimato il nostro impegno civile e spirituale accanto alle forze dell’ordine”

Il Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani della Calabria ha preso parte al 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, svoltosi in piazza XV Marzo a Cosenza.

Anche quest’anno abbiamo legittimato il nostro impegno civile e spirituale accanto alle Forze dell’Ordine –, dichiarano i rappresentanti dell’Ordine per la Calabria, l’Avv. Filomena Falsetta, Responsabile del Comparto Sicurezza e Difesa e il Cav. Pasquale Giardino, Accademico dei Templari Federiciani -, e lo abbiamo fatto, oggi come allora, in virtù di una comunanza di ideali senza tempo.

La condivisione di un momento di altissimo valore civile, e quindi l’accoglienza in uno spazio cerimoniale divenuto presidio di valori, in cui si sono alternati schieramento e onori, lettura dei messaggi del Presidente Mattarella e del Ministro Piantedosi, omaggio ai caduti e riconoscimenti agli agenti che si sono distinti in servizio, significa per noi Templari sottoscrivere simbolicamente lo stesso giuramento di servizio alla comunità che appartiene agli agenti, diventando interlocutori affidabili tra l’azione delle istituzioni e la comunità.

Come Ordine, nel solco dei nostri valori di servizio e protezione, desideriamo ribadire la nostra stima e vicinanza a tutti gli uomini e le donne che ogni giorno vestono con onore la divisa per il bene comune.

Esprimiamo, inoltre, il nostro plauso e apprezzamento nei confronti del Questore Antonio Borelli per il Suo intervento, valso a delineare un perfetto equilibrio tra rigore operativo e una profonda tensione umana, impregnando l’odierna cornice istituzionale dell’essenza stessa della Polizia di Stato.

Il discorso di Borelli non è stato un semplice atto formale, ma ha rappresentato il momento in cui l’Istituzione rinnova il suo patto etico con la cittadinanza, nel segno della bellezza e del servizio.

Ci preme, infine – concludono Falsetta e Giardino -, estendere la nostra gratitudine a Sua Eccellenza il Prefetto di Cosenza, la Dott.ssa Rosa Maria Padovano, per il Suo costante impegno nel garantire la coesione e la sicurezza della nostra comunità, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, il Colonnello Andrea Mommo, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, il Generale Giuseppe Dell’Anna e a tutte le autorità civili, militari e religiose intervenute.