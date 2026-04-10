“L’unica vera prigione è la paura” - Aung San Suu Kyi
HomeItaliaEquipaggio Sumud Flotilla: "Di nuovo a Gaza per ridare voce ai palestinesi"
Italia

Equipaggio Sumud Flotilla: “Di nuovo a Gaza per ridare voce ai palestinesi”

“Parte una nuova missione. Siamo consapevoli, prima come oggi, che la Palestina e Gaza non potremo salvarle con dieci, cento e nemmeno con mille barche. Ma quelle barche sono un simbolo del nostro impegno”. È il messaggio lanciato in videocollegamento da Sonia, la responsabile regionale calabrese del “Global Movement To Gaza”, in occasione della conferenza stampa, a Reggio Calabria, di Massimiliano Del Moro e Vittorio Sergi, due componenti dell’equipaggio della barca “Snap” che si unirà alla Global Sumud Flotilla per la seconda missione a Gaza.

Una missione, è stato detto, alla quale parteciperanno almeno cento barche con migliaia di partecipanti da 50 Paesi. “Sono la dimostrazione – ha aggiunto – che non accettiamo il sistema di guerra e di morte che sta portando avanti i suoi piani contro la vita dei popoli. E sono la prova che ci sono migliaia di persone che sono pronte a rischiare la propria vita per far emergere la verità e quindi le menzogne di quel sistema”. Secondo Massimiliano Del Moro, Delegato Gkn “Soms Insorgiamo” di Firenze, “siamo qui per mettere un po’ il risalto e ridare luce e voce a una lotta che è quella a favore del popolo palestinese. Non ci hanno ancora dato date certe, la cosa che sappiamo è che partiremo”. Questa volta, a bordo delle imbarcazioni della Flottilla ci saranno “molti medici e sanitari, oltre quindi agli aiuti umanitari che è lo scopo vero della missione. Lo scopo è sempre ovviamente pacifico e non violento. La speranza è di riuscire ad arrivare sulle coste e fermarci a Gaza e quindi, magari, innescare una partenza anche di ricostruzione”.

Imbarcato con Del Moro ci sarà pure un insegnante, Vittorio Sergi del coordinamento “Marche per la Palestina”: “Siamo molto onorati – ha detto – di far parte di questo progetto perché è un progetto globale, dal basso, internazionalista, fortemente connesso con la causa della liberazione del popolo palestinese. Vogliamo dare un contributo concreto a una situazione molto importante che a noi sta molto a cuore. Il popolo palestinese e il popolo italiano sono popoli fratelli, ci unisce il Mediterraneo, ci uniscono tanti ponti storici e culturali, ci unisce anche la stessa passione per la pace e per la libertà. Il genocidio in corso a Gaza continua. Questo è il messaggio fondamentale che noi vogliamo lanciare e quindi l’azione contro il genocidio a Gaza è fondamentale. Ovviamente l’allargamento della guerra in tutto il Medio Oriente rende ancora più complesso l’intervento in quei territori ma ancora più urgente a nostro parere un intervento internazionale dal basso”.

Articolo PrecedenteAutonomia Differenziata, Casa Riformista – Italia Viva: “Occhiuto e Cannizzaro voltano le spalle alla Calabria. Astensione e approvazione sono un tradimento degli interessi del Sud”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Pro Loco Reggio Sud APS: “Spiagge e fondali puliti”, l’11 aprile al rettilineo Punta Pellaro

Reddito di merito, Cannizzaro: “Strumento per contrastare concretamente la fuga dei nostri cervelli. Calabria si distingue ancora”

Uiltucs Calabria, Saverio Scarpino nuovo segretario: “vite che contano, diritti che pesano” al centro del congresso

“Cosenza Città in Salute”, grande partecipazione al convegno conclusivo su sanità e qualità della vita

Città che apprendono, tra reti globali e radici locali: a Reggio Calabria il convegno del progetto learning city RC efficacy

Sanità, Minasi: “Si apre una nuova stagione di responsabilità e rilancio”

Fine del commissariamento, Stasi: “Un pretesto in meno per i disastri di Occhiuto”

Digitalizzazione, Tomaino (CONF.I.A.L. Crotone): “Incontro al Ministero del Lavoro occasione mancata”

Villa San Giovanni (RC), il Comune ottiene oltre 250mila euro per rinnovare gli arredi didattici degli asili

Scontro tra tre mezzi sulla Statale 106 crotonese: morto un 64enne

Comunali, il PRI a sostegno di Battaglia: “Impegno sarà leale, ma vigile”

Piccola pesca protagonista: in Calabria parte il progetto per le aree marine protette

Sicurezza online, UDiCon: “La doppia autenticazione difende da truffe e furti d’identità”

Reddito di merito e sanità, Giusi Princi: “Calabria modello europeo. Svolta storica per i diritti all’istruzione e alla salute”

Caulonia (RC), convocato il Consiglio comunale: all’ordine del giorno anche i lavori del lungomare

Crotone, menzione Speciale ad Elettra Cammariere e alla ASD Società Ginnastica Magna Graecia

San Ferdinando, preoccupazione per lo smantellamento della tendopoli: il Patto Territoriale chiede confronto urgente

Gioia Tauro: disposto l’accesso antimafia al Comune. La sindaca Scarcella: “Notizia brutta, ma siamo sereni”

Assunzioni in Città Metropolitana, i consiglieri metropolitani FI e Neri: “Inopportune in campagna elettorale”

Sanità, Forza Italia Vibo: “Uscita dal commissariamento traguardo storico, merito di Occhiuto”

Playoff Serie C: Pallavolo Rossano-SilanVolley, sfida decisiva per volare in semifinale

Reggio, Battaglia: “A Gallina intesa tra Comune e parrocchia ‘San Nicola di Bari’ per migliorare vivibilità e decoro”

Cosenza celebra la Polizia di Stato, Faragalli: “Onore e gratitudine per chi ogni giorno garantisce sicurezza e diritti”

Dai Criteria agli Assoluti di Nuoto 2026, domani la conferenza stampa della Kairos Nuoto Lamezia

“Puzzle”, viaggio nell’animo femminile: al Teatro Comunale di Catanzaro una storia di dolore e rinascita

Reggio, Battaglia: “Il Museo Archeologico Nazionale è la casa della città e motore di sviluppo”

Reggio Calabria celebra la Giornata del Made in Italy 2026: focus sulle giovani competenze

Mirto Crosia, al via il “Pizza Street Food Festival 2026”: due giorni dedicati al gusto e alla valorizzazione del territorio

Cosenza, “Libri in Comune” celebra Rita Pisano: una vita tra impegno politico e diritti

Sanità, Chiappetta (FI): “La fine del commissariamento è la vittoria della serietà e del coraggio”

Sanità, Bruno (Tridico Presidente): “Fine del commissariamento non basta, ora servono scelte chiare su Dulbecco e ospedale di Catanzaro”

Fine commissariamento, Alecci (Pd): “Occhiuto conferma baratto politico”

Tonno Callipo Under 17, settimo posto al Trofeo Bussinello di Modena

Sanità, Barbuto: “Fine del commissariamento ma non del piano di rientro”

Cosenza, al Teatro Rendano in scena “Ecuba e Le Troiane” delle Officine Telesiane

Libera Corigliano-Rossano, il 14 aprile l’assemblea del presidio “Congiusta”

Sanità Calabria, Caruso: “Fine del commissariamento grazie al Governo Meloni”

Stabulari di Catanzaro, LAV in aula: “Condanna per maltrattamenti e uccisioni”

Da truffa a furto in abitazione: il caso approda alle Sezioni Unite della Cassazione

Fine commissariamento, Cgil Calabria: “A nulla serve senza effettivo rientro dal debito e rilancio rete ospedaliera”

174esimo anniversario fondazione della polizia, Battaglia: “Riconoscere l’impegno, il coraggio e il senso dello Stato che contraddistinguono uomini e donne in divisa”

M5S Calabria: “Cordoglio e vicinanza alla famiglia di Domenico Martelli”

Reggio Calabria: danni per maltempo all’installazione “Opera” di Edoardo Tresoldi, avviati gli interventi di ripristino

Bisignano: per i bimbi della sezione primavera ricorrenze e festività si fanno esperienza tra laboratori e tradizione

Sanità, Giannetta: “Fine commissariamento, traguardo storico firmato Occhiuto”

Villa San Giovanni, cresce l’attesa per il Concorso Interregionale ABI Professional del 14 aprile

Sanità, Caruso (GN/FdI): “Fine del commissariamento in Calabria, svolta storica grazie a Giorgia Meloni”

Studentessa aggredita da un uomo all’uscita da scuola a Cosenza

Incidente sulla SS.106 “Jonica” a Belcastro (CZ): un morto e un ferito

Nascono i “BIOdiversiDAYs”: la fauna dell’Aspromonte si scopre… in bus

Amedeo Matacena non fu avvelenato: depositata in Procura la perizia medico legale sulla salma riesumata

A2A e Unindustria Calabria promuovono la diffusione dell’intelligenza artificiale nelle PMI del territorio: a Catanzaro la prima tappa di un ciclo di incontri promosso...

Giovane autore di Laureana di Borrello torna con il sequel di “DEIM – La città del futuro”

Piano strategico 2026-2028 del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: quadro di sintesi degli obiettivi e delle azioni

Eseguiti dai carabinieri di Crotone due provvedimenti restrittivi

Jonica Multiservizi, nuova governance per la fase di transizione: nominato il CdA

“Corto Poetico”: al via a Catanzaro la II edizione del Premio Aldo Sirianni

La Camera di Commercio di Cosenza lancia il progetto “Le buone idee lavorano qui”

Aggressione a una studentessa all’uscita da scuola a Cosenza, CNDDU: “Sicurezza urbana, tutela della persona e responsabilità educativa al centro delle preoccupazioni”

Sanità, Scutellà: “I problemi non sono stati risolti”

Il Volley Pianopoli promosso in Serie C: “Molto più di un risultato agonistico, è una vittoria per l’intero territorio!”

Polizia, Occhiuto: “Presidio di legalità e sicurezza, gratitudine della Calabria”

“Gener-Azione #Pari”: a Palmi la musica e la Costituzione si uniscono contro la discriminazione di genere

Sanità, fine del commissariamento dopo 17 anni. Caputo: “Evento storico per la Calabria”. Al via anche il reddito di merito per gli universitari

Digitalizzazione, al via il progetto pilota degli archivi del Comune di Reggio Calabria

Vinitaly 2026: presente la Città Metropolitana di Reggio Calabria con la sua ‘Anima autentica’

Presentata l’edizione 2026 di Sacrum Opus: Vibo Valentia si prepara a rivivere la Passione di Cristo

L’11 aprile a Reggio Calabria l’inaugurazione della terza edizione della “Primavera della Bellezza”

Sindacati: “Nei prossimi giorni incontro al Ministero su Meridionale Petroli”

“Emozioni e passioni”, a Cosenza il workshop con la docente internazionale Merry Conway a cura di ConimieiOcchi

Dalla comicità di Maurizio Casagrande alla storia del calcio: il Pollino in Ribalta Festival è pronta ad accogliere “El fùtbol” con Ettore Bassi

Reggio Bic, sfida all’Amicacci al Palacalafiore: inizia il rush finale della stagione

Sanità, Crinò: “Fine del commissariamento, passo storico per la Calabria”

Lamezia Terme: congresso regionale dei Giovani Democratici della Calabria

Medici del Mondo: ad Arghillà torna il Villaggio della salute

Reggio Calabria: annullamento concerto previsto per questa sera nell’ambito del festival “Rapsodie Agresti”

Sanità, Furgiuele (Lega): “Con fine commissariamento Calabria volta pagina”

Proposta e ascolto: cittadini e Amministrazione a confronto a Catanzaro

Violenza verbale all’ospedale Annunziata di Cosenza

Sbarra: “Fine commissariamento sanità in Calabria risultato di assoluto valore, ora fase nuova”

Telecamere in centro e sul lungomare: Caulonia chiede i fondi alla Regione

Plastic Free: tornano i clean up, si riparte dal mare. Appuntamento il 12 aprile a Lamezia Terme

Via Molè Catanzaro, Sergi: “Di nuovo chiusa al traffico dopo un solo giorno di riapertura. La Provincia intervenga rapidamente e con più efficacia rispetto...

Dal 13 al 19 aprile in Calabria la Paper Week: il programma

Giusy Ferreri in concerto l’8 maggio a Cinquefrondi

Lamezia Terme: l’11 aprile Icica APS apre la mostra fotografica “INTORNO” del Progetto “Convergenze – Comunità in movimento”

Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria), “Revoca commissariamento, ora sostegno ad Occhiuto e responsabilità per la Calabria”

Al Conservatorio di Cosenza “Incontri col Maestro”

Cosenza “Siracusa Bruzia”: in Commissione cultura si discute del lavoro delle Officine Teatrali Telesiane

Autonomia Differenziata, Casa Riformista – Italia Viva: “Occhiuto e Cannizzaro voltano le spalle alla Calabria. Astensione e approvazione sono un tradimento degli interessi del...

Idonei: “Ci avete tolto la speranza”

Appalti pilotati: blitz della Guardia di Finanza a Crotone, Cirò Marina e Isola Capo Rizzuto

Sanità e reddito di merito, Succurro: “Con Occhiuto la Calabria svolta”

Cosenza: Puccini a Villa Rendano

Fine commissariamento sanità, Polimeni: “Occhiuto si è speso in prima persona”

Il sottosegretario Sbarra: “Fine commissariamento sanità risultato di assoluto valore”

San Giovanni in Fiore, Marco Ambrogio candidato sindaco: Forza Italia unita, decisione all’unanimità con Gallo e Succurro

Fine commissariamento sanità, Crinò: “Risultato storico per la Calabria”

Campionati Italiani Indoor Ragazzi/Juniores di Fondo, sono tre atleti della Kairos Nuoto Lamezia gli unici calabresi che competeranno alla prestigiosa kermesse

Reddito di merito, Cirillo: “Investimento sui giovani e sul futuro della Calabria”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook