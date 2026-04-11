Blaskom band: un’esplosione di energia al Metropolitano di Reggio Calabria

Grande partecipazione ieri sera, venerdì 10 aprile, al Cineteatro Metropolitano per lo spettacolo “Cosa succede in città?”, con i Blaskom Band protagonisti di un concerto interamente dedicato a Vasco Rossi.

Una serata intensa e coinvolgente, che ha trasformato il teatro in uno spazio vivo e dinamico: il pubblico ha risposto fin dalle prime note, ballando e lasciandosi trascinare da un’atmosfera carica di energia.

Il concerto: tra grandi successi e partecipazione

La band ha proposto una scaletta ricca dei brani più celebri del repertorio di Vasco Rossi, da Cosa succede in città a C’è chi dice di no, passando per Liberi liberi, Brava Giulia, I bambini dell’asilo e Rewind, fino alla chiusura con Alba Chiara.

Un percorso musicale di oltre tre ore, capace di coinvolgere il pubblico per tutta la durata dello spettacolo, senza cali di ritmo, in un continuo dialogo tra palco e platea.

La band e la conduzione

Guidati da Edoardo Pedà, i Blaskom hanno portato sul palco uno spettacolo di forte impatto, con una interpretazione fedele ma personale dei brani, adattata alla propria formazione.

Accanto a Pedà, Giuseppe Cosentino alla batteria, Sergio Rindone alle tastiere, Tonino Crea al basso elettrico e Rodolfo Megale alla chitarra, per una performance che ha unito tecnica e presenza scenica.

La conduzione è stata affidata a Rita Nucera e Antonio Calabrò, che hanno accompagnato la serata con interventi brevi e mirati, lasciando ampio spazio alla musica e inserendo racconti e riferimenti alla scena musicale reggina.

Nel corso della serata diversi anche i richiami alla storia musicale di Edoardo Pedà, fondatore dei Mandrax, realtà significativa del rock reggino dalla fine degli anni ’70.

La rassegna “Un palco per la città”

Lo spettacolo è stato uno degli appuntamenti della rassegna 2026 “Un palco per la città”, inaugurata il 14 febbraio scorso al Cineteatro Metropolitano, che continua a confermarsi come uno spazio culturale aperto e partecipato, destinato a proseguire fino a giugno.

Promossa dal DLF di Reggio Calabria, con il presidente Nino Malara, e realizzata in collaborazione con le associazioni L’Amaca, Itaca e la Sartoria Bruzzese, la rassegna coinvolge diverse realtà del territorio. Media partner sono Radio Touring 104 e il quotidiano Cult (Cultandsocial.it).

L’edizione 2026 è dedicata a Bruno Stancati, figura di rilievo nella vita culturale, sociale e civile reggina.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 18 aprile con “Te la dò io Reggio Calabria”, sempre presso il CTM: uno spettacolo dal taglio ironico e ottimista dedicato alla città e alla sua identità.