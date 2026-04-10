Reggio Calabria: danni per maltempo all’installazione “Opera” di Edoardo Tresoldi, avviati gli interventi di ripristino

A seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio calabrese tra il 13 e il 15 febbraio scorso, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha attivato le verifiche tecniche sull’installazione artistica “Opera” dell’artista Edoardo Tresoldi, situata sul lungomare “Italo Falcomatà”.

Su richiesta dell’Amministrazione comunale lo scorso 2 marzo è stato effettuato un sopralluogo congiunto fra i funzionari del Comune e il tecnico incaricato da Tresoldi Studio, nel corso del quale è stato possibile accertare lo stato dell’opera e valutare i danni subiti.

L’installazione progettata nel rispetto delle normative, incluse quelle relative alle sollecitazioni dovute al vento, è stata investita dalla violenta perturbazione associata alla tempesta “Nils” che ha generato condizioni meteorologiche straordinarie, con raffiche che hanno superato i 130 km/h, ben oltre i parametri di progetto.

A causa di tali condizioni straordinarie, alcune colonne hanno riportato deformazioni ma nessuna ha subito rotazioni o perdita di equilibrio con caduta al suolo e l’ancoraggio è risultato complessivamente ancora efficace.

Per garantire la sicurezza pubblica, l’area era stata già interdetta con apposita ordinanza sindacale. Successivamente, è stata disposta la rimozione urgente delle colonne danneggiate ed è stato avviato un programma di manutenzione e ripristino dell’intera installazione, comprensivo della revisione delle restanti colonne secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria allegato al progetto esecutivo autorizzato.

Le operazioni di smontaggio delle colonne più compromesse si sono svolte il 18 marzo, da personale specializzato di Tresoldi Studio, e i componenti sono stati temporaneamente trasferiti in un deposito comunale custodito. Il piano di intervento prevede ora la riparazione degli elementi deformati e il successivo rimontaggio in sito, con l’obiettivo di restituire l’opera alla sua configurazione originaria; i lavori di ripristino delle colonne saranno eseguiti sempre da personale specializzato di Tresoldi Studio, sotto la supervisione dell’artista Edoardo Tresoldi.

L’Amministrazione comunale ha seguito tutte le fasi dell’intervento di smontaggio operando in costante sinergia con l’artista e il personale specializzato di Tresoldi Studio.