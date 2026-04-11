Continua la marcia d’alta classifica della Smile Cosenza Pallanuoto in Serie C

Il gruppo di Gianmarco Manna ha battuto l’Ossidiana Messina con un netto 24-4 in un match in cui il giusto approccio dei rossoblu ha fatto la differenza. Intensità e bel gioco hanno regalato l’ennesima vittoria ad un gruppo che naviga a vele spiegate e guida la classifica da capolista imbattuta. Il successo conferma la qualità di un gruppo che è un perfetto mix fra atleti esperti e tanti ragazzi cresciuti nel settore giovanile e fa ben sperare in attesa di chiudere la stagione regolare e attendere quale sarà l’avversaria da battere per tentare la promozione in Serie B.