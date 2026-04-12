Versace candidato a sostegno di Battaglia, il Pd reggino: “Un ingresso che rafforza il partito e la proposta per la città”

La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria esprime soddisfazione per la candidatura di Carmelo Versace nelle liste del Pd in vista delle prossime elezioni comunali e per il suo ingresso nel Partito Democratico.

Si tratta di un passaggio politico significativo che giunge al termine di un percorso di riavvicinamento avviato già da tempo e costruito attraverso un confronto serio e responsabile, fondato su obiettivi condivisi e su una visione comune per il futuro della città.

L’ingresso di Versace rappresenta un valore aggiunto per il Partito Democratico, che si arricchisce della presenza di un amministratore capace e lungimirante, con una solida esperienza istituzionale, in grado di contribuire in maniera concreta alla costruzione di una proposta credibile e all’altezza delle sfide che attendono Reggio Calabria.

Questa scelta rafforza non solo la lista del Pd, ma l’intero progetto politico del centrosinistra che si sta definendo attorno alla candidatura a sindaco di Mimmo Battaglia.

“La candidatura e l’ingresso di Carmelo Versace nel Partito Democratico consolidano il lavoro che stiamo portando avanti sul territorio e rafforzano una proposta politica che punta su competenza, esperienza amministrativa e capacità di governo. Continuiamo a costruire, con serietà e determinazione, un progetto credibile per il futuro della città”.