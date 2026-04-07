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Lavoro nero, settimana di ispezioni nella Piana di Gioia Tauro: sanzioni e attività sospese

Gli ispettori dello IAM di Reggio Calabria sono stati impegnati, nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile, in diversi controlli, che hanno interessato i settori del commercio, dell’agricoltura, dell’edilizia e delle farmacie.
Nel settore del commercio, è stato ispezionato un supermercato operante nella Piana di Gioia Tauro, dove lavoravano 6 dipendenti, tra i quali una cassiera priva di contratto.
L’attività della ditta è stata sospesa per lavoro nero; per riaprire, oltre alla regolarizzazione formale della lavoratrice, l’amministratore dovrà versare la somma aggiuntiva di 2.500 euro, la maxi-sanzione di 3.900 euro e le sanzioni estintive per le prescrizioni penali inerenti la mancata sorveglianza sanitaria e la mancata formazione.
Sempre nella Piana di Gioia Tauro, nel contesto delle attività ispettive in agricoltura, effettuate congiuntamente a militari della Guardia di Finanza, gli ispettori hanno sanzionato una microimpresa il cui unico dipendente è risultato in nero.
Anche in questo caso la maxi-sanzione è pari a 3.900 euro, cui si aggiungono le prescrizioni penali per l’omessa visita medica e la mancata formazione sulla sicurezza.
Nell’ambito delle attività di vigilanza in edilizia, è stata controllata un’azienda impegnata in un cantiere, dove è stata accertata e sanzionata la inidoneità della recinzione.
Al titolare di una farmacia in Aspromonte sono state notificate le prescrizioni penali per la mancata autorizzazione all’installazione di telecamere e per il mancato aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) aziendale.
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