Gioia Tauro investe nel sociale: pubblicato l’avviso per creare una rete qualificata di servizi per la comunità

L’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro compie un passo concreto e strategico per il rafforzamento del welfare locale: è stato pubblicato l’avviso per la costituzione di una short list di fornitori qualificati che contribuiranno alla realizzazione degli interventi sociali sul territorio.

Un’iniziativa che segna una visione chiara: costruire un sistema moderno, efficiente e vicino alle persone, capace di rispondere con tempestività ai bisogni reali della comunità, soprattutto delle fasce più fragili.

Il Sindaco dichiara:

“Non si tratta di un semplice adempimento amministrativo, ma di una scelta politica precisa. Vogliamo superare logiche frammentarie e costruire una vera rete territoriale, fatta di soggetti seri, competenti e radicati, che condividano con noi la responsabilità di prendersi cura della comunità. Questo strumento ci permetterà di intervenire con maggiore rapidità e qualità, garantendo trasparenza e pari opportunità.”

La Delegata alle Politiche Sociali e Welfare aggiunge:

“Abbiamo costruito un avviso aperto e inclusivo, rivolto al Terzo Settore e agli operatori economici, perché crediamo nel valore della collaborazione. Gli ambiti individuati – dal sostegno a famiglie, minori e disabilità, ai servizi per anziani, fino al contrasto alla marginalità e all’inclusione lavorativa – rappresentano le priorità sociali del nostro territorio. Vogliamo valorizzare chi ha esperienza, competenze e capacità di lavorare in rete, garantendo servizi sempre più qualificati e innovativi.”

La short list, articolata per diversi ambiti di intervento sociale, consentirà al Comune di affidare servizi attraverso procedure trasparenti e comparative, nel rispetto dei principi di rotazione, equità e non discriminazione .

Particolare attenzione è stata posta alla qualità dei soggetti coinvolti: saranno infatti richiesti requisiti stringenti, tra cui esperienza documentata nel settore, presenza di personale qualificato e adeguata solidità economica, con un fatturato minimo triennale, a garanzia della continuità e dell’efficacia degli interventi .

“Il nostro obiettivo – conclude l’Amministrazione – è costruire un welfare di comunità, capace di integrare pubblico e privato sociale, generare opportunità e dare risposte concrete ai cittadini. Questa short list è uno strumento fondamentale per trasformare questa visione in azioni reali.”

Le domande dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, secondo le modalità indicate nel bando.