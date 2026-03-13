Domani la cerimonia per la riapertura della SP 109 Careri, Benestare, Bovalino, nell’area metropolitana di Reggio Calabria

Sabato 14 marzo 2026 alle 10:00 si svolgerà la cerimonia di riapertura della SP 109 che collega i territori dei Comuni di Careri, Benestare e Bovalino . L’intervento, atteso da molti anni dalla popolazione residente , è stato realizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, settore viabilità.
L’evento, al quale parteciperanno il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, il consigliere metropolitano delegato Domenico Mantegna e il dirigente del settore viabilità, Lorenzo Benestare, si terrà in località, frazione Canale di Benestare.