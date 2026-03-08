Reggio risponde presente: grande partecipazione al gazebo dei Giovani di Noi Moderati per il Sì al referendum sulla giustizia

Grande partecipazione questa mattina sul Corso Garibaldi al gazebo organizzato dai Giovani di Noi Moderati Calabria per sostenere le ragioni del Sì al referendum sulla giustizia. In tanti si sono fermati per informarsi, dialogare e confrontarsi con i giovani militanti che hanno animato l’iniziativa nel cuore della città.

Il gazebo si è trasformato per diverse ore in un vero punto di incontro con i cittadini, con una presenza costante di persone che hanno voluto approfondire i contenuti del referendum e manifestare interesse per un tema fondamentale per il funzionamento della democrazia e dello Stato di diritto.

«La straordinaria partecipazione registrata questa mattina – ha dichiarato il consigliere comunale Mario Cardia – dimostra che esiste una forte domanda di cambiamento nel Paese. I cittadini vogliono una giustizia più efficiente, più equilibrata e più vicina alle esigenze delle persone. Per questo il referendum rappresenta un passaggio importante e non più rinviabile».

«È particolarmente significativo – ha aggiunto Cardia – che siano proprio i giovani ad essere protagonisti di questa mobilitazione. Vedere tanti ragazzi impegnati, appassionati e pronti a mettersi in gioco per difendere i valori della giustizia e della partecipazione democratica è un segnale di speranza per il futuro della nostra città».

L’iniziativa rientra nel programma di attività che i Giovani di Noi Moderati stanno portando avanti sul territorio per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la partecipazione al voto.

«La risposta che abbiamo ricevuto oggi sul Corso Garibaldi – conclude Cardia – dimostra che Reggio Calabria è una città viva, attenta e pronta a partecipare alle grandi scelte che riguardano il futuro dell’Italia»