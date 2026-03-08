8 marzo, Versace: “Data che travalica il significato simbolico”

“L’8 marzo rappresenta un momento importante per riconoscere il ruolo fondamentale e l’impegno che le donne svolgono ogni giorno in tutti gli ambiti della vita. È una data che travalica il significato simbolico, legato storicamente alla rivendicazione dei pieni diritti rispetto all’uomo e non solo dell’adempimento dei doveri. In questa occasione desidero rivolgere, a nome della Città Metropolitana, i più sentiti auguri a tutte le donne. È anche un’occasione per rinnovare l’impegno delle Istituzioni nella promozione della parità di diritti, della dignità e delle opportunità per tutte.Il contributo delle donne, in una piena e consapevole parità, è indispensabile per costruire una società più giusta, inclusiva e solidale. Anche se la strada verso la piena emancipazione sembra sempre più sgombra di ostacoli, il cammino verso un pieno riconoscimento egualitario, nasconde ancora molte insidie. Il mio plauso va anche alle Forze dell’Ordine, impegnate concretamente, grazie ad una normativa sempre più stringente, al sostegno immediato in casi di violenza e soprusi. Con questo spirito, rivolgo a tutte le donne il mio più sincero augurio per questa giornata significativa”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace.