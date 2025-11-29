A Palazzo Alvaro un confronto promosso dalla Città Metropolitana su “Uguaglianza, rispetto e tutela, una prospettiva trasversale sulle donne”

Un confronto a più voci sulle tematiche dell’uguaglianza, rispetto e tutela delle donne, promosso dalla Città metropolitana di Reggio Calabria si è svolto a Palazzo Alvaro. L’iniziativa, coordinata dalla dott.ssa Daniela De Blasio e alla quale ha preso parte anche una delegazione di studenti, è stata l’occasione per un dibattito trasversale sul mondo della donna.

Nutrita la platea di interventi, dal mondo della giustizia, delle professioni e delle forze dell’ordine. Il dibattito è stato una naturale prosecuzione della Giornata contro la violenza delle donne, arricchito dagli interventi di: Antonella Stilo, magistrata vicaria della presidente del Tribunale di Reggio Calabria; Caterina Asciutto, magistrata e consigliera della Corte d’Appello; Martina Chirico, Questura di Reggio Calabria; Susanna Quattrone, Confapi; Sofia Ciappina, psicologa; Giulia Iannace, ginecologa; Anna Maria Cama, dirigente scolastica; Maria Emanuela De Vito, avvocata; Francesca Mallamaci, centro antiviolenza ‘Angela Morabito’; Paola Carbone, Consigliera di Parità della Città Metropolitana; Umberto Nucara, direttore generale e segretario generale della Città Metropolitana. “E’ stato un lungo cammino quello affrontato dalle donne per l’affermazione dell’uguaglianza e del rispetto – ha detto De Blasio – ma molti passi vanno ancora fatti. Oggi – ha aggiunto – molto è cambiato, abbiamo affrontato molte tappe, ma occorre proseguire e coinvolgere sempre più giovani per una piena consapevolezza della parità dei diritti e dei doveri”. Nel corso degli interventi è stato anche evidenziato l’aumento degli ammonimenti che la Questura ha elevato nei confronti di atteggiamenti violenti subiti dalle donne. Un elemento ritenuto comunque positivo, in quanto sta a significare la fiducia verso le forze dell’ordine in generale, come soggetto al quale rivolgersi in determinate situazioni critiche.