All’Einaudi-Alvaro piantate le mimose donate dal Comune di Palmi per l’8 marzo

L’8 marzo 2025, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, momento di testimonianza dell’importanza decisiva della lotta per i diritti delle donne e per l’emancipazione femminile, e occasione per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute e per tenere alta l’attenzione su questioni come l’uguaglianza di genere, i diritti riproduttivi, le discriminazioni e le violenze contro le donne, l’Amministrazione comunale di Palmi, guidata dal sindaco avv. Giuseppe Ranuccio, su iniziativa dell’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Solidea Schipilliti, ha donato a tutti gli istituti comprensivi e di istruzione superiore della Città un albero di mimosa da poter piantare nei giardini dele proprie scuole.

La mimosa è infatti simbolo di forza, tenacia e resilienza, virtù che accompagnano la vita e l’agire delle donne. Donare una mimosa è testimoniare che attraverso la condivisione e la solidarietà si può trovare la forza di superare gli ostacoli e di rifiorire, come l’albero di mimosa a primavera.

Presso tre plessi dell’Istituto “Einaudi-Alvaro” di Palmi, Liceo-ITE, ITA e IPIA, con la collaborazione degli studenti e dei docenti, gli alberi sono stati messi a dimora e allieteranno con la loro fioritura le prossime primavere.

Il dono è stato è stato caldamente apprezzato dal Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Eburnea e dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante. Si ringraziano per il contributo alla riuscita dell’iniziativa tutte le professoresse. Un prezioso contributo alla riuscita dell’iniziativa va ai responsabili di plesso: del Liceo, prof.ssa Rosa Maria Stillitano e prof.ssa Enrica Scolaro; dell’ITE, Rosanna Condina; dell’ ITA, prof.ssa Maria Falbo; dell’Enogastronomico, prof. Daniele Sapioli; dell’IPIA prof. Rosario Cipri.