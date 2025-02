Gerace (RC), “Rinnovamento Geracese” al sindaco Lizzi: “Pnrr, a che punto sono i progetti?”

«A che punto sono i progetti che ricadono sui fondi del Pnrr?, c’è forse il rischio che l’attuale amministrazione comunale perda gli oltre 20 di euro che siamo riusciti ad ottenere? Ed inoltre vorremo capire chi e con quali modalità ha gestito i parcheggi e gli spazi comunali da luglio a dicembre del 2024». Questi interrogativi sono, in sintesi, il contenuto di due interrogazioni, con contestuale richiesta di risposta scritta, presentate da Salvatore Galluzzo, capogruppo di “Rinnovamento Geracese”, rivolte al sindaco di Gerace, Rudi Lizzi.

Scendendo nel dettaglio il consigliere comunale Galluzzo chiede quali siano state le modalità di affidamento: «a terzi riguardo la gestione dei parcheggi e spazi comunali nel periodo luglio – dicembre 2024. In particolare, si intende chiedere notizie dettagliate sull’iter procedimentale che ha portato a tale affidamento, correlate da riferimenti ed atti amministrativi, modalità di scelta dell’affidatario e contratti eventualmente stipulati con l’affidatario stesso degli spazi comunali in questione». «Inoltre – prosegue l’interrogazione – si chiede di conoscere l’ammontare degli introiti a beneficio derivanti dall’affidamento della gestione dei suddetti spazi».

Con l’altra interrogazione “a risposta scritta” il capogruppo Salvatore Galluzzo chiede al primo cittadino di rispondere, in maniera dettagliata, sullo stato di attuazione dei fondi che il Ministero della Cultura, tramite la Regione Calabria, ha destinato alla città di Gerace.

«La Regione Calabria e il Comune di Gerace – rileva Galluzzo – hanno sottoscritto in data 25 febbraio 2022 un Protocollo d’intesa finalizzato ad avviare e dare supporto per l’attuazione dell’intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi – Linea A”. si intende, all’uopo, avere risposta scritta sullo stato di attuazione delle varie azioni contenute nelle schede d’intervento, raffrontate all’ultimo cronoprogramma approvato dal Ministero della Cultura. Si precisa che la risposta scritta dovrà evidenziare lo stato di attuazione di ogni singola azione».

«Vorremmo rammentare – ha dichiarato il capogruppo Galluzzo – che l’amministrazione uscente, quella guidata dal compianto dottore Giuseppe Pezzimenti, dove l’attuale sindaco Lizzi è stato per un lungo periodo vice sindaco, che ho personalmente guidato in qualità di sindaco facente funzioni nell’ultimo periodo, ha lasciato in eredità le risorse del Pnrr, sia i 20 milioni sia altre importanti risorse economiche, che dovevano essere solo gestite e portate avanti fino al loro compimento. Mentre oggi, da quanto si è potuto apprendere, si è in forte ritardo e in difficoltà. Riteniamo, pertanto, che bisogna immediatamente intervenire per ritornare al percorso già indicato perché Gerace e i Geracesi non possono perdere questa occasione. Aspettiamo le dovute risposte».