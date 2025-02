Reggio “isola felice della celiachia”

La quinta Commissione Consiliare (Politiche sociali e della salute, sanità, politiche abitative), presieduta dal consigliere comunale Giovanni Latella ha discusso, si è riunita il 13 febbraio per un confronto con AIC (Associazione Italiana Celiachia) rappresentata dalla referente Stefania Messina, dalla presidente della sezione reggina Annamaria Cannizzaro e dalla pre,sidente regionale Giuseppina Grosso.

Il documento sottoposto alla commissione, dal titolo “In Fuga dal Glutine”, presenta un progetto educativo promosso dall’ AIC – Regione Calabria APS- rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie.

L’obiettivo sostanziale è quello di sensibilizzare studenti, insegnanti e famiglie sulla celiachia e altre diversità alimentari, favorendo l’inclusione dei bambini celiaci nella comunità scolastica attraverso attività ludico-educative.

Il progetto prevede:

1. Adesione delle scuole.

2. Incontro informativo con i docenti su celiachia, dieta senza glutine e materiali didattici.

3. Percorso educativo in classe con giochi e strumenti interattivi forniti da AIC.

L’iniziativa sarebbe del tutto gratuita per le scuole, in quanto finanziata tramite il 5×1000, e potrebbe essere svolta anche online.

L’AIC, nata nel 1979, si impegna da sempre nella diagnosi e nell’integrazione sociale dei celiaci con campagne mirate.

L’audizione di AIC in Commissione Consiliare ha consentito anche di apprendere, dagli stessi rappresentanti dell’associazione, che la nostra città viene considerata dai turisti una vera e propria “isola felice” in tema di celiachia; in quanto, fortunatamente, le richieste ( presso ristoranti o attività operanti nel campo della somministrazione alimenti) trovano quasi sempre riscontro positivo.

“Ciò malgrado –ha specificato il presidente Giovanni Latella– questa ottima notizia non deve farci rilassare e deve spingerci, piuttosto, a migliorare ancora di più; attraverso un lavoro puntuale e diffuso con tutto il mondo della ristorazione e, soprattutto, con le mense scolastiche.”

La sinergia tra AIC e Comune di Reggio sembra dunque trovare il favore totale di questa specifica Commissione Consiliare; con una condivisione consapevole di premesse ed obiettivi unanime.

La prossime sedute, per la natura stessa dell’argomento, coinvolgeranno anche il settore Welfare, Istruzione e Politiche giovanili; per un lavoro congiunto ed esteso finalizzato alla massima efficacia delle strategie individuate per attuare concretamente le finalità del documento proposto.

Il consigliere Giuseppe Giordano, presente ai lavori della commissione e delegato proprio alle politiche giovanili, ha confermato piena disponibilità e sensibilità al sostegno indiscusso all’AIC con la quale aveva già collaborato da consigliere regionale essendo reso, egli stesso, proponente di apposita legge regionale.

Dopo il percorso dovuto e necessario, all’interno delle preposte Commissioni Consiliari, sembra vi siano dunque i presupposti concreti per chiudere e finalizzare positivamente anche l’iter necessario ( con eventuale approvazione in Consiglio Comunale) per confermare che Reggio è veramente “isola felice della celiachia”.