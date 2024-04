Reggio Calabria, i cittadini di Sbarre furiosi: “Abbiamo delle discariche, e paghiamo per questo scempio”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Servizio raccolta, abbiamo dentro casa discariche Reggio Calabria: sacchi di indifferenziata lasciata da più di 15 giorni, molti di questi aperti dai gatti e dai cani randagi. E’ vergognoso, paghiamo per avere questo scempio”. I residenti di Sbarre non ci stanno e invitano l’Amministrazione comunale a provvedere perché “non è possibile avere una città, condomini, strade, piazze piene zeppe di spazzatura”. Sacchi di indifferenziata lasciata da più di 15 giorni, molti di questi aperti dai gatti e dai cani randagi che circolano nella zona, mastelli di plastica, carta e umido ancora da raccogliere, spiccano dentro un condominio di Sbarre centrali ma, la situazione non cambia per quasi tutta la periferia dove si possono “ammirare discariche a cielo aperto”.

Vincenzo, residente di Sbarre