Cucciolo di cane cade in un burrone di 50 metri: recuperato dai vigili del fuoco di Monasterace (RC) dopo cinque ore

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, distaccamento di Monasterace, con supporto del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Catanzaro, e’ intervenuta questa mattina nel comune di Guardavalle Superiore (CZ) per il salvataggio di un cucciolo di cane caduto, nella serata di ieri, in un burrone di circa 50 metri. I vigili del fuoco del nucleo SAF si sono calati nel dirupo, con tecniche e dispositivi Speleo, per raggiungere il piccolo animale che, in buone condizioni di salute, e’ stato recuperato ed affidato al legittimo proprietario.

L’intervento, a causa della zona impervia, ha impegnato i vigili del fuoco per circa 5 ore.