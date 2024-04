Pasquale Brizzi candidato a sindaco di Sant’Ilario dello Ionio

Pasquale Brizzi scioglie le riserve e annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Sant’Ilario dello Ionio per la prossima tornata elettorale dell’8 e 9 giugno 2024.

Sindaco di Sant’Ilario dal 2002 al 2019, per tre tornate consecutive, vicesindaco dal 1993 al 2002 con Giuseppe Palmisani sindaco, Brizzi è stato anche consigliere provinciale nel 2013 e poi presidente del Consorzio Alto jonio reggino, componente del comitato direttivo Urbi-Anbi Calabria e dello Snebi (sindacato nazionale dei consorzi di bonifica), commissario straordinario dei Consorzi Alto e Basso jonio reggino.

Esperienze e competenze che, con la decisione di scendere nuovamente in campo, torna a mettere a disposizione della cittadina jonica in cui è nato e vive e per cui si è impegnato sin da giovanissimo con l’obiettivo di vederla crescere. Con rinnovato entusiasmo e nuove energie sarà alla guida di una lista civica i cui componenti saranno annunciati a breve.