“Corrireggio” ci siamo quasi: ultimi ritocchi di un programma molto ricco

Corrireggio, l’attesissima manifestazione ecologico-sportiva che connota tradizionalmente ormai da lunghi anni la primavera reggina, dopo la partecipatissima festa lo scorso anno per i suoi quarant’anni, torna puntuale, come sempre, il 25 aprile.

L’evento – organizzato dal Team Corrireggio del Circolo Legambiente Reggio Calabria “Città dello Stretto” – oltre a confermarsi uno dei più longevi della Calabria proverà ancora una volta a mettere insieme tutte quelle caratteristiche che ne hanno fatto un appuntamento per tanti coinvolgente, popolare e affermato non solo a livello regionale

Come da tradizione infatti la corsa podistica del 25 aprile concluderà una intensa settimana di eventi di sport, volontariato ambientale, cultura, solidarietà, secondo una collaudata formula originale e sempre arricchita da nuovi stimoli che andrà a legare la riflessione e l’impegno collettivo sui problemi e le potenzialità di una corretta pratica sportiva alla sostenibilità ambientale, alla transizione ecologica e alla qualità del vivere urbano.

Tutto questo con la fondamentale collaborazione attiva e preziosa di tante altre associazioni e l’apporto, in termini principalmente di servizi, di alcune Istituzioni, a cominciare dal Comune, dalla Città Metropolitana, la Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e, non ultimo, il Parco Nazionale d’Aspromonte.

Il programma dei numerosi eventi sarà presentato tra pochi giorni nel corso della tradizionale Conferenza Stampa che aprirà ufficialmente questa 42ª edizione.

Resta, dunque, confermato il percorso di gara adottato lo scorso anno, che ha riscosso molto gradimento, con arrivo finale, sia per la gara competitiva sia per quella non competitiva, nel Piazzale Waterfront (Arena Lido). È prevista per la gara podistica competitiva, riservata agli atleti una distanza di 9,5 Km, per favorire la partecipazione anche degli atleti più giovani, altrimenti esclusi (dal regolamento Fidal), dalle gare oltre i dieci chilometri. La corsa a passo libero non competitiva si svolgerà invece lungo lo stesso percorso sulla distanza però di 4,5 Km.

Sono già aperte le iscrizioni on-line. Per la gara podistica competitiva si potranno effettuare per i tesserati FIDAL sul sito www.fidal.it alla pagina dei servizi online entro e non oltre le ore 24.00 del 23 Aprile 2024. Per i possessori di Runcard e per le società EPS, le cui iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente, tramite e-mail all’indirizzo cr.calabria@fidal.it entro e non oltre le ore 24.00 del 23 Aprile 2024.

Gli atleti dovranno presentarsi non oltre le ore 10.00 del 25 aprile 2024 presso il banchetto FIDAL al raduno sul Lungomare “I. Falcomatà” e pagando la quota di iscrizione potranno ritirare il pettorale con il numero di gara e il pacco-gara, contenente la brochure informativa con il regolamento e la maglietta di Corrireggio e altri omaggi. La quota di iscrizione alla gara podistica competitiva è di 6 euro (1 euro quota FIDAL).

Le iscrizioni per la corsa non competitiva si potranno effettuare on-line sulle pagine FB Corrireggio e FB Circolo Legambiente Reggio Calabria e sul sito http://corrireggio.posytron.com/ compilando il modulo di pre-iscrizione. L’attestato di pre-iscrizione stampato andrà presentato entro e non oltre le ore 10.00 del 25 aprile 2024 presso i banchetti delle iscrizioni al raduno sul Lungomare “I. Falcomatà” e pagando la quota di iscrizione si potrà ritirare il pettorale, la brochure informativa contenente il regolamento e il pacco-gara.

Ci si potrà iscrivere anche recandosi dal 18 al 24 aprile 2024 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 20 presso il banchetto Corrireggio che sarà allestito in Piazza Camagna e presso l’Urban Center in Via T. Campanella n. 39 (angolo Via Ottimati).

Ci si potrà ancora iscrivere il 25 Aprile 2024 dalle ore 8.30 alle ore 10.00 al raduno in Piazza Indipendenza. Il limite improrogabile per le iscrizioni resta fissato per le ore 10.00 dello stesso 25 Aprile. Agli iscritti verrà consegnato il pettorale con il numero di gara il pettorale e il pacco-gara, contenente la brochure informativa con il regolamento e la maglietta di Corrireggio e altri omaggi.

La quota di iscrizione alla corsa non competitiva è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i ragazzi fino a tredici anni.

Noi corriamo Reggio. Corrireggio anche tu!