Il sindaco di Catanzaro incontra l’associazione “Correre Insieme” alla vigilia della staffetta RUN4HOPE di Ail per raccogliere fondi contro la leucemia

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, questa mattina a Palazzo De Nobili ha incontrato “Correre Insieme” un’associazione sportiva di atlete ed atleti che correndo si dedica ad iniziative di beneficenza e solidarietà.

Il gruppo sarà tra i protagonisti della staffetta RUN4HOPE, un’iniziativa di AIL, che correndo contribuisce a raccogliere fondi su Leucemi e linfomi (qui il link per partecipare alla raccolta https://www.retedeldono.it/iniziativa/francescomenniti/correre-insieme-run4hope).

La staffetta partirà domani mattina alle 8.00 dal quartiere Lido e arriverà a Soverato. Le atlete e gli atleti percorreranno 25 km a gruppi di 2 atleti e si daranno il cambio per strada con il testimone. “Una bella iniziativa che, oltre a mettere al centro lo sport, contribuisce a raccogliere i fondi per una malattia che ancora oggi provoca dolore e sofferenza. Inoltre, Catanzaro ha una grande tradizione podistica che è importante non dimenticare e valorizzare”, ha affermato il sindaco.

Oltre al primo cittadino, a Palazzo De Nobili questa mattina erano presenti il presidente Francesco Menniti e i dirigenti ed atleti Ferdinando Maletta, Anna Maria Forleo, Stavska Tetyana e Mario Ruffa.