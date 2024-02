Trattamento dati personali, la Giunta di Taurianova rafforza la protezione. L’assessore Monteleone: “Due delibere che depotenziano gli attacchi hacker”

Due delibere di Giunta, approvate in occasione della Giornata mondiale della sicurezza informatica, rafforzano la tutela dei dati personali e adeguano il Comune agli standard imposti dai Regolamenti europei e dal Garante della privacy. La doppia iniziativa per la protezione, che l’assessore al Personale, Simona Monteleone, ha voluto far coincidere con la mobilitazione internazionale che il 6 febbraio di ogni anno impegna istituzioni, organizzazioni sociali, scuole e mondo delle imprese su una tema sempre più rilevante nell’attualità, rende l’organizzazione interna dell’Ente ancora di più efficiente nel contrasto agli attacchi hacker che rubano informazioni salienti sul profilo dei potenziali consumatori e disciplina ancora meglio il personale nella trattazione dei dati sensibili di cui sono portatori quanti, cittadini e non solo, hanno rapporti con gli uffici.

La giunta, riunita dal sindaco Roy Biasi sotto l’egida del segretario generale Francesco Donato Minniti, per prima cosa ha approvato l’istituzione del “Registro generale delle attività del trattamento dei dati personali” e, poi, del “Registro dei Data Breach” (i cosiddetti dati breccia), dando il via libera alla “Procedura per la gestione dei Data Breach”, ovvero di quelle informazioni che possono dare vita alle violazioni più ricorrenti in materia di divulgazione di dati sanitari e non solo.