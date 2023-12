Comune di Rosarno: al via il servizio di spazzamento meccanizzato

“Fare di Rosarno una città più pulita”. E’ questo l’intento dell’Amministrazione Comunale che, fin dal momento del suo insediamento, non ha mai perso di vista un obiettivo ritenuto fondamentale: avere una città più pulita e decorosa.

Da qui la decisione di effettuare il servizio di spazzamento mccanizzato delle strade di Rosarno.

“Siamo particolarmente soddisfatti per l’avvio della nuova organizzazione di spazzamento – afferma l’Assessore all’Ambiente Antonino Pronestì – Chiediamo la collaborazione dei cittadini per poter effettuare questo servizio che, ovviamente, è volto a rendere più pulito il centro cittadino ma anche le periferie. Il servizio, che partirà il prossimo 4 dicembre, rappresenta solo un primo step della programmazione dello spazzamento strade. Si partirà dalle vie del centro, per proseguire il lavoro lungo tutte le strade comunali”.

Sarà, quindi, importante prestare attenzione ai cartelli stradali che riportano le disposizioni di divieto di sosta, prendere visione degli orari indicate e collaborare attraverso lo spostamento delle auto per permettere alla S.E.A, di effettuare il servizio e garantire il decoro e la pulizia delle strade interessate.

Il servizio verrà effettuato per come di seguito indicato:

Lunedi e Venerdì dalle ore 05:30 alle ore 08:00:

Corso Giuseppe Garibaldi, Via Umberto I, Piazza Duomo, Largo Bellavista;

Mercoledì dalle ore 05:30 alle ore 08:00:

Piazza Paolo Orsi, Viale della Pace, Piazza Calvario, Largo Inam;

Giovedì dalle ore 05:30 alle ore 08:00:

Via Regina Elena, Via Carlo Alberto, Piazza Giuseppe Valarioti, Piazza Padre Pio e Piazza Mastrilli;

Sabato dalle ore 05:30 alle ore 08:00:

Via Stazione, Piazzale Stazione e Piazza Mercato (ore 13:00).