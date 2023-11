I sindaci dell’Area Grecanica salutano il prefetto Mariani: “Sensibilità tangibile nelle emergenze vissute”

Riceviamo e pubblichiamo*

“Esimio Signor Prefetto, Dott. Massimo Mariani,

con la presente, in qualità di Sindaci componenti l’Associazione dei Comuni dell’Area Grecanica le porgiamo un saluto istituzionale e sentito.

La ringraziamo per il lavoro svolto in terra di Calabria, regione martoriata sotto molti aspetti, e per essere stato prezioso riferimento del Governo per tutte le comunità locali. Attento alle esigenze delle Istituzioni non ha mai trascurato i bisogni specifici del territorio collaborando con i comuni e dimostrando attenzione e cura nella risoluzione di ogni emergenza. Ha caratterizzato il suo ruolo per competenza, professionalità, umanità e umiltà abbattendo così il “muro” della distanza dalle Istituzioni periferiche ed instillando fiducia ai sindaci che quotidianamente vivono difficoltà inimmaginabili.

La Sua sensibilità è stata tangibile nelle emergenze vissute durante il Suo mandato a Reggio Calabria, fra tutte: l’emergenza incendi del 2021, la costante emergenza migranti, i problemi legati al mal tempo ed il lungo periodo del Covid in cui ha gestito contatti ed azioni quotidiane con la rete degli amministratori locali e con i dirigenti sanitari, sempre allo scopo di individuare misure concrete e risolutive.

È stato un onore per noi poter collaborare con Lei che ha saputo rappresentare il suo ruolo di servitore dello Stato e di Uomo.

Auguri di buon lavoro”.

*Per l’Associazione dei Comuni dell’Area Grecanica, i Sindaci:

– Pierpaolo Zavettieri – Sindaco del comune di Roghudi

– Daniela Arfuso – Sindaco del Comune di Cardeto

– Santo Casile – Sindaco del comune di Bova

– Giuseppe Cuzzola – Sindaco del Comune di Bruzzano Zeffirio

– Maria Foti – Sindaco del Comune di Montebello Jonico

– Silvestro Garoffolo – Sindaco del Comune di Brancaleone

– Santo Monorchio – Sindaco del comune di Bagaladi

– Umberto F. Nocera – Sindaco del Comune di Palizzi

– Salvatore Orlando – Sindaco del Comune di Melito di Porto Salvo

– Filippo Paino – Sindaco del comune di Condofuri

– Giovanna Pellicanò – Sindaco del Comune di Staiti

– Domenico Penna – Sindaco del comune di Roccaforte del Greco

– Domenico Pizzi – Sindaco del Comune di Melito di Ferruzzano

– Giovanni Verduci – Sindaco del Comune di Motta San Giovanni

– Saverio Zavettieri – Sindaco del Comune di Bova Marina