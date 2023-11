Procedimento “Ultima spiaggia”: Russo Andrea Domenico resta libero, dichiarato socialmente non pericoloso

Nessuna libertà vigilata per Russo Andrea Domenico, condannato nell’ambito del procedimento denominato ‘Ultima Spiaggia”, ormai libero dopo aver finito di scontare la sua pena il 3 settembre 2022.

Lo ha deciso il Giudice del Tribunale della Sorveglianza di Reggio Calabria, sciogliendo così la riserva apposta all’esito dell’udienza del 26 ottobre scorso, durante la quale la Procura aveva richiesto l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.

In particolare, il giudice della sorveglianza, accogliendo le prospettazioni difensive dei legali del Russo, l’avvocato luca Cianferoni del foro di Roma e l’avvocato Giovanna Pizzimenti del Foro di Reggio Calabria, ha dichiarato la non pericolosità sociale di Russo sulla scorta del percorso giudiziario che lo ha visto ottenere nel tempo tutti i benefici premiali previsti dalla legge.

Nel caso di specie, il Tribunale reggino ha riconosciuto come dall’istruttoria non fosse possibile ricavare in concreto elementi sintomatici di una stabilità del vincolo associativo, che in assenza di dati di fatto ulteriori non può certo desumersi esclusivamente dalla condanna riportata.

Si tratta di un provvedimento che gli Avvocati Luca Cianferoni e Giovanna Pizzimenti hanno commentato come “ineccepibile sia dal punto di vista giuridico che logico”.