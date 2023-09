Premio “Rohlfs-Mosino-Karanastasis”, a Bova la cerimonia finale: ecco tutti i premiati

Domenica 3 settembre, presso lo Spazio Cultura di Bova, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Letterario internazionale Rohlfs-Mosino-Karanastasis VII edizione.

Sono intervenuti Carmelo Giuseppe Nucera e Valeria Maria Genua, Presidente e Segretaria del Circolo Culturale Apodiafazzi, Michalis Karalambidis, politologo ateniese, Marina Neri, Samantha De Martin.

A conclusione del dibattito e dopo la lettura dei numerosi messaggi di saluto è stata premiata Paola Cecchini per la Sezione Il Lavoro in Emigrazione con l’opera Carne da miniera (sezione nata dalla collaborazione tra il Circolo Culturale “Apodiafazzi” e l’Associazione nazionale Fernando Santi). Per la saggistica sono state premiate Lucia D’Amore con l’opera Le origini di Tropea Paleo Cristiana emigrazioni e profughi nel mondo tardo antico, ex equo Maria Battaglia con l’opera La Ruga (Commedia brillante) e Di me ricorderai il telaio (monologo), opere tradotte in calabro greco dal prof. Salvino Nucera.

Primo nella sezione Narrativa è risultato Gregorio Antonio Massara con il romanzo Storie della Piana; per la sezione Tesi di laurea ex equo Maria Grazia Serranò con la tesi Mutamenti e continuitá di una Comunitá Grecanica Calabrese Bova e Bova Marina ieri e oggi Univ.Torino; Francesco Mario Casile con il lavoro La Spiritualità Bizantina in Calabria.

Sono stati ricordati con attestati di benemerenza alla memoria il prof Antonino Costantino, il prof. Agazio Trombetta, il dott. Sandro Casile e il signor Antonino Autelitano.

Benemerenze per l’opera di promozione del territorio Grecocalabro sono state assegnate a

Sebastiano Stranges, Carmine Verduci, Giuseppe Toscano (Ass. Pro-Pentidattilo) Concetta Romeo, Iaria Gianfranco, Pietro Orlando.