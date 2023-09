Bova Marina celebra la Giornata Europea della Cultura Ebraica

Anche quest’anno, il Museo e Parco archeologico Archedoeri di Bova Marina celebra insieme alla Comunità ebraica di Napoli la Giornata Europea della Cultura Ebraica, un appuntamento annuale con lo scopo di presentare al pubblico, soprattutto non ebraico, le diversità e le ricchezze del patrimonio culturale e artistico ebraico, per promuovere il dialogo, i valori della convivenza e lo scambio di idee e cultura, anche come importante mezzo alla lotta all’antisemitismo. Il tema scelto quest’anno è la bellezza e quale migliore occasione per puntare l’attenzione sul patrimonio custodito all’interno del Parco archeologico Archeoderi.

Lunedì 11 settembre, dalle ore 18.00, si svolgerà la tavola rotonda “La Sinagoga di Bova Marina. Spiritualità e bellezza”, organizzata dalla Direzione del Parco con la collaborazione della Soprintendenza ABAP di RC e VV, il Comune di Bova Marina, la Comunità Ebraica di Napoli e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Gli interventi saranno preceduti dalla visita guidata del Parco e del Museo a cura della Direttrice del sito Elena Trunfio, alle ore 17.00. Porteranno i loro saluti il Direttore ad interim della Direzione regionale Musei Calabria Filippo Demma, il Soprintendente ABAP Fabrizio Sudano, il Sindaco Zavettieri, Giulio Disegni, vice presidente UCEI con delega per il Meridione e Roque Pugliese, referente per la Giornata Europea della Cultura Ebraica che ha commentato così l’iniziativa: «La sinagoga di Bova Marina lascia trapelare ancora visioni sognanti e pregnanti di vita. Rivedere gli antichi tesori custoditi nei musei prendere nuovamente vita è un’emozione unica, Archeoderi contiene un tesoro raro che ancora oggi riesce ad esprimere spiritualità». Ai saluti seguiranno due interventi di approfondimento sul patrimonio culturale della Bovesia e sulla sinagoga di Bova Marina a cura della Direttrice Elena Trunfio e del funzionario archeologo Andrea Maria Gennaro.

«Anche quest’anno celebriamo la giornata nel segno della condivisione. Il nostro Parco, oltre a custodire un bene archeologico eccezionale per tutto l’Occidente, è soprattutto il luogo del dialogo e dell’incontro tra culture diverse. Con la Comunità Ebraica di Napoli abbiamo avviato da tempo un rapporto sinergico e ringrazio ancora una volta Roque Pugliese per avere fortemente voluto questa giornata – ha concluso la Direttrice Trunfio».