Il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, a Reggio Calabria presso Confindustria, giovedì 8 giugno

“Visita del Sottosegretario Ostellari alle carceri di Reggio Calabria e, successivamente, incontro presso la sede di Confindustria per approfondire il tema sulle <<opportunità delle imprese che assumono detenuti>>. È noto a tutti che il sistema di rieducazione del detenuto non abbia funzionato adeguatamente in Italia e che, anche a causa di un super affollamento delle carceri, non si sia riusciti a supportare il sistema di formazione e reinserimento. Sostenere una buona formazione del detenuto vuol dire riuscire a integrare lo stesso nella società e consentirgli di poter, una volta libero, trovare un posto di lavoro e fargli riprendere un cammino virtuoso. Spesso, nel momento in cui il soggetto riprende la libertà, non trova la possibilità di un adeguato reinserimento lavorativo. Risulta, pertanto, rilevante la possibilità per il detenuto di essere formato e poi, eventualmente, assunto da un’impresa che potrebbe anche ottenere delle facilitazioni fiscali. L’incontro, pertanto, ha la doppia finalità di informare le aziende e spingerle a sostenere il progetto. L’iniziativa consentirà, quindi, agli imprenditori ed a tutti coloro che vorranno partecipare di conoscerne le finalità e, quindi, valutare la bontà dell’iniziativa. Il programma prevede che dopo i saluti del presidente di Confindustria di Reggio Calabria, ing. Domenico Vecchio, e delle autorità istituzionali presenti, il commissario regionale della Lega Calabria, avv. Giacomo Francesco Saccomanno, introduca i lavori, con l’intervento anche dei rappresentati delle aziende e delle associazioni di categoria. Concluderà i lavori l’On. Andrea Ostellari, Sottosegretario alla Giustizia“.

Lo dichiarano Domenico Vecchio, Presidente di Confindustria Reggio Calabria, e Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calab