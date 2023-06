Chiamata al volontariato dell’AIPD reggina

La sezione reggina di AIPD – Associazione Italiana Persone con sindrome di Down, impegnata da anni nella promozione di percorsi di autonomia e di inserimento sociale per minori e adulti con sindrome di Down, cerca nuove volontarie e nuovi volontari da coinvolgere nelle attività associative.

“Per garantire la nostra attività solidale puntiamo a coinvolgere molti volontari; cerchiamo persone motivate, desiderose di offrire un po’ della loro attenzione e del loro tempo per accompagnare e sostenere i nostri amici grandi e piccoli con sindrome di Down nell’intraprendere e perseguire percorsi di autonomia e di inclusione a 360°.”

Questo è l’appello che il presidente Bruno Arichetta e il gruppo reggino di Aipd rivolgono in particolare a persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni, che “siano disponibili a mettersi in gioco, a contribuire alla crescita del gruppo e a vivere un’esperienza dinamica che davvero arricchisce la vita”.

L’attività di volontariato con Aipd si svolge a Reggio Calabria – la cui sede si trova in via Palmi n. 22 – e consiste nell’accompagnare e facilitare persone con sindrome di Down in percorsi di autonomia diversificati per gruppi di età (dai 3 anni all’età adulta).

La disponibilità di tempo richiesta ai volontari è di due ore a settimana, di mattina o di pomeriggio a scelta.