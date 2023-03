Nardella blocca attivisti a Firenze, il sindaco di Reggio: “Ha fatto benissimo. Atto dimostrativo non è giustificabile”

“Nardella ha fatto benissimo e credo che una parolaccia non possa inficiare il lavoro che ogni sindaco quotidianamente svolge per la propria città”. Così all’AdnKronos il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, commenta l’azione’ del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ieri è intervenuto per bloccare uno degli attivisti dell’associazione ambientalista ‘Ultima Generazione’ che con un estintore ha imbrattato con vernice arancione lavabile la facciata di Palazzo Vecchio.

Nardella, immortalato in un video, ha placcato l’attivista urlandogli, fra l’altro, ‘ma che c…o fai?’. “E’ intervenuto ed ha fatto bene – aggiunge il Primo cittadino di Reggio Calabria -, troppo spesso dobbiamo intervenire per riparare danni e ripristinare decoro dove incivili sporcano e devastano.

L’atto dimostrativo dell’attivista, seppur avesse fini onorabili, non è giustificabile”. “Anche a me è capitato di ‘beccare’ ragazzini che senza motivo si erano accaniti su beni comunali – chiosa il sindaco Brunetti – e senza attendere l’intervento delle forze di polizia sono intervenuto fermandoli e facendo chiamare dalla polizia municipale i loro genitori”.