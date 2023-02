Il gruppo consiliare “GeraE’noi” interroga il Comune sui lavori della scuola “Vene” di Passo Zita

Riceviamo e pubblichiamo:

“Al Sindaco

del Comune di Gerace

Oggetto: Lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico ubicato in c.da Passo Zita ed ospitante il plesso “Vene”. Richiesta informazioni sullo stato di attuazione.

Con riferimento ai lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico ubicato in c.da Passo Zita ed ospitante il plesso “Vene”, dato atto del notevole tempo trascorso dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento (aprile/2017, in riscontro alla richiesta di finanziamento presentata alla Regione nel 2015), considerato che i lavori sono fermi ormai da diversi mesi, con la presente si chiedono informazioni sui motivi del notevole tempo trascorso nell’attuazione dell’intervento e sui motivi che non permettono la ripresa dei lavori; si chiede inoltre un crono programma di previsione della data di ultimazione e rimessa in uso dell’edificio scolastico”.

Il Gruppo Consiliare GeraE’noi

Giuseppe Varacalli – Giuseppe Macrì – Luigi Scaramuzzino