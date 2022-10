Correnti Festival d’Arte e Cultura, a Villa San Giovanni la presentazione del libro “Stretto di carta” di Dario Tomasello

Correnti Festival d’Arte e Cultura, organizzato grazie alla sinergia tra amministrazione comunale di Villa San Giovanni e associazioni del territorio, giunge al suo secondo evento in programma. Dopo il lancio del festival, sabato scorso, mercoledì 12 ottobre, alle 17, in Piazza Valsesia verrà presentato il libro “Stretto di carta. Guida letteraria di una regione di confine”, alla presenza dell’autore, Dario Tomasello.

“Stretto di carta” è una guida alla scoperta di quella regione di confine e di confluenza tra due mari e due mondi, lo Stretto di Messina, attraverso le prospettive dischiuse dalla letteratura, dalla poesia e dall’arte. Questi repertori, vari e mutevoli, sembrano accompagnare la molteplicità dei profili che lo Stretto, sempre struggente, può assumere, nel presentarsi di volta in volta dolce e spietato, insulare e continentale, porta d’Oriente e d’Occidente, tana di mostri e regno del mito e dell’immaginazione. Tra cataclismi e tensioni, trasportate dai venti e dalle correnti marine, da sempre lo Stretto ha colpito la fantasia e la sensibilità di artisti e autori di ogni dove: da Pascoli a Quasimodo, da Alvaro ai contemporanei Isgrò e Terranova, passando per la drammaturgia di Scimone e Caspanello. Un palcoscenico naturale e sorgente di avventure, d’introspezione e di viaggi.

La guida letteraria alla (ri)scoperta dello Stretto è un invito a pensare all’infinita ricchezza offerta dai nostri territori e alla necessità di proteggerli permanentemente per tutelarne la bellezza, la storia e la natura, ispiratrici di visioni e poesia.

Dario Tomasello insegna Letteratura italiana contemporanea e Drammaturgia presso l’Università degli studi di Messina. È direttore scientifico di centri internazionali di studi e ricerche e di collane editoriali (tra le quali la collana di drammaturgia italiana contemporanea, “Faretesto”, per la casa editrice di Editoria & Spettacolo).

Bellezza e territorio, letteratura, editoria e cambiamento: il Festival Correnti prosegue la sua offerta culturale fornendo alla cittadinanza e a tutti gli interessati un’occasione in più per riflettere e pensarsi parte di una comunità che mira a rigenerarsi.