Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, a Reggio Calabria l’evento “Una voce per tutte” della Compagnia delle Stelle

In occasione della IIª Giornata Nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, istituita dal Ministero della Salute nel 2020, l’associazione La Compagnia delle Stelle, impegnata da più di vent’anni nella diffusione della cultura della prevenzione dei tumori e delle cure palliative nella provincia di Reggio Calabria, ha organizzato un evento per focalizzare l’attenzione di tutti, cittadini ed istituzioni, sulla situazione e sui bisogni delle donne che convivono con questo particolare tipo di tumore e che necessitano di cure e attenzioni adeguate per migliorare la loro qualità della vita.

L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative realizzate su tutto il territorio nazionale da Europa Donna Italia per sensibilizzare le istituzioni sanitarie affinché attuino delibere, leggi e norme per facilitare la prevenzione e la cura del tumore al seno, grazie al contributo delle 175 associazioni di volontariato che ne condividono la missione, di cui anche La Compagnia delle Stelle è parte attiva.

L’appuntamento è il 16 ottobre 2022 alle ore 10.00 in Piazza Duomo, dove verrà allestito un punto informativo sulla diagnosi precoce del tumore al seno e distribuito materiale divulgativo. Sosterranno l’iniziativa i motociclisti del Motorclub Bandidos di Reggio Calabria che sfileranno lungo il Corso Garibaldi in sella alle loro mitiche Harley Davidson, molto più che semplici moto, ma delle vere e proprie superstar, come sono tutte le donne che affrontano il tumore al seno, con una vita “on the road” da vivere in tutta la sua pienezza.