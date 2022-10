“Mese della Prevenzione Visiva”, il Rotaract Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” organizza una giornata dedicata agli screening

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione, ragion per cui, in vista della ricorrenza del “Mese della Prevenzione Visiva”, il Rotaract Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” ha organizzato una giornata dedicata agli screening visivi, con la gentile collaborazione dell’Ottica Dieci Decimi di Reggio Calabria. L’attività in questione, volta a sensibilizzare la popolazione al tema della prevenzione visiva, si è svolta domenica 2 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso l’ottica Dieci Decimi f.lli Nucera sita in Via San Francesco da Paola.

Protagonisti i giovani soci Rotaractiani, ottici optometristi Davide e Fabrizio Nucera, i quali, promotori dell’evento, hanno offerto la loro competenza e professionalità eseguendo visite in forma gratuita, nel pieno spirito rotaractiano del service al di sopra di ogni interesse personale.

Nel corso della mattinata dunque, nonostante il tradizionale riposo domenicale, più di cinquanta persone hanno aderito all’iniziativa dimostrando di aver colto il senso e l’importanza del concetto di “prevenzione”, fortemente voluto dagli organizzatori.

Alla base di tale progetto, la ferma e comune convinzione che la vista rappresenti uno dei mezzi più importanti di interfaccia con il mondo esterno, e per tale motivo, è necessario effettuare i dovuti controlli fin dall’età pediatrica, in modo da poter prevenire eventuali danni dovuti a una mancata diagnosi. Al termine dei test, difatti, è stata consegnata una scheda riassuntiva con i dettagli emersi dallo screening alla quale fare riferimento per correggere eventuali insufficienze visive.

Redemption più che positiva dunque per un’iniziativa che avrà sicuramente seguito, vista l’importanza e la necessità di controlli periodici.