Asp di Crotone: la dottoressa Teresa Grillo alla guida della struttura complessa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone comunica che, con deliberazione del Commissario Straordinario, è stato conferito alla dottoressa Teresa Grillo l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura complessa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – Disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.

La nomina giunge a conclusione della procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, riaperta più volte, con l’obiettivo di garantire la massima partecipazione e di individuare il profilo professionale più idoneo a guidare una struttura strategica per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il nuovo direttore avrà il compito di coordinare le attività di prevenzione, vigilanza e promozione della sicurezza negli ambienti di lavoro, operando in stretta sinergia con le altre articolazioni aziendali e con gli enti territoriali competenti, nell’ottica di assicurare standard elevati di efficienza e tempestività nelle azioni di tutela.

Il Commissario Straordinario Monica Calamai ha espresso soddisfazione per la conclusione dell’iter, sottolineando l’importanza di “rafforzare la prevenzione come strumento essenziale per la tutela della salute dei lavoratori e per la promozione di ambienti di lavoro sicuri su tutto il territorio provinciale”.

L’Asp di Crotone conferma così il proprio impegno a consolidare i servizi e a raggiungere risultati concreti e misurabili, nella salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini e degli operatori.