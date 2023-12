Pubblicati i bandi del Gal Kroton

Pubblicati sul sito del Gal Kroton www.galakroton.com i seguenti bandi:

Bando Misura 4.1.1.01 Sostegno a investimenti nelle imprese agricole. (3° Bando);

Bando Misura 4.2.1.01 Sostegno ad investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari. (4° Bando)

Bando Misura 6.2.1.01 Aiuto all’avviamento di per nuove attività non agricole nelle aree rurali. (2° Bando)

Bando Misura 7.4.1. Aree Interne. Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di base a livello locale. (Aree Interne)

Bando Misura 7.5.1. Aree Interne. Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala. (Aree Interne)

I primi tre bandi sono rivolti ai privati gli ultimi due ai Comuni delle aree interne. Nella sede del Gal Kroton presso la Torre Aragonese di Melissa è istituito un punto informativo per tutti gli utenti interessati, inoltre sarà avviata prossimamente l’attività di animazione territoriale. Un’occasione per gli attori istituzionali, economici e sociali per prendere atto delle possibili opportunità di finanziamento.