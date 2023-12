Crotone: provvedimenti viabilità per “L’Anno che verrà“

In vista dell’evento “L’anno che verrà” che sarà trasmesso in diretta Rai e dell’arrivo dei primi mezzi in città , il Comune di Crotone comunica i nuovi provvedimenti per la viabilità, soggetti a variazione in base alle prossime evoluzioni.

Lunedì 11 dicembre 2023 inizieranno dalle ore 7:00 le attività di montaggio del palco e delle attrezzature su piazza Pitagora e nelle zone limitrofe, con l’arrivo ed il posizionamento dei primi due mezzi pesanti.

Dalle ore 8.30, con l’arrivo di ulteriori 3 mezzi pesanti e sino al termine delle operazioni, non sarà più possibile percorrere il tratto stradale di viale Regina Margherita compreso tra la Prima traversa di viale Regina Margherita e Piazza Pitagora (ossia il tratto compreso tra le attività commerciali Kasanova ed i bar La Siciliana e bar Moka, la zona del teatro Apollo, ecc.).

Dalle ore 8.30 in poi, quindi, NON sarà più possibile raggiungere con gli automezzi piazza Pitagora, via Nuova Poggioreale, via Mario Nicoletta e il centro storico percorrendo viale Regina Margherita, provenendo dalla zona Largo Gaele Covelli/rotonda di Turano.

Verrà pertanto disposto a partire dalle 8.30 di lunedì 11 dicembre il blocco degli automezzi in tale direzione, in corrispondenza dell’incrocio Largo Gaele Covelli/viale Regina Margherita (zona Starbene).

Il passaggio pedonale nel tratto interessato NON subirà nessuna modifica mentre sarà soppressa fino a nuova comunicazione la fermata degli autobus in piazza Pitagora.

Percorsi alternativi in auto per raggiungere via Nuova Poggioreale, via Mario Nicoletta e il centro storico:

via NUOVA POGGIOREALE percorrere via C. Crea, corso Giuseppe Mazzini, via Vittorio Veneto, via Roma, via Luigi Settino, via Francesco Sculco, via Luigi Pantusa.

LUNGOMARE percorrere viale Regina Margherita direzione via Cristoforo Colombo o in alternativa via Miscello da Ripe.

CENTRO STORICO percorrere via C. Crea, corso Giuseppe Mazzini, via Vittorio Veneto, via Roma, via Luigi Settino, via Francesco Sculco, via Luigi Pantusa, corso Messinetti, piazza Duomo.

Chi, in auto, volesse raggiungere a piedi i Portici, Piazza Pitagora ed il tratto iniziale di via Mario Nicoletta potrà tranquillamente parcheggiare al piazzale Nettuno, su via Miscello da Ripe e lungo viale Regina Margherita direzione viale Cristoforo Colombo.

Il Comune ricorda che su tutta la zona interessata dalle attività di montaggio del palco e delle attrezzature è vigente una specifica ordinanza di divieto di sosta – con rimozione coatta – a decorrere dalle ore 04.00 del mattino di lunedì e che sul luogo è già stata apposta da giorni l’obbligatoria segnaletica stradale di divieto.

Infine, precisa che l’avanzamento dei lavori sarà continuamente monitorato e seguiranno aggiornamenti sui provvedimenti che di volta in volta saranno adottati per creare minori disagi possibili al traffico veicolare, ai residenti e agli operatori commerciali.

Ringrazia sin da subito la cittadinanza per la collaborazione.