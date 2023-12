Elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Crotone: c’è la data

Il presidente della Provincia Sergio Ferrari ha firmato il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio provinciale di Crotone per il prossimo 3 febbraio.

Le operazioni di voto per scegliere i dieci consiglieri che comporranno l’organismo si svolgeranno nel seggio allestito nella sede della Provincia dalle 8 alle 21.

Il provvedimento stabilisce, quindi, che le liste dei candidati dovranno essere presentate all’ufficio elettorale dell’ente dalle 8 alle 20 di sabato 13 gennaio e dalle 8 alle 12 di domenica 14 gennaio. Si tratta di elezioni cosiddette di “secondo grado”, regime che vige dall’entrata in vigore della legge Delrio che abolì i consigli provinciali: non saranno i cittadini a scegliere i propri consiglieri ma saranno gli amministratori dei 27 comuni crotonesi a votare per se stessi. Sono infatti titolari del diritto di elettorato attivo e passivo esclusivamente i sindaci e i consiglieri dei comuni che ricadono nel territorio della Provincia in carica al momento del voto. In sostanza potranno candidarsi solo sindaci e consiglieri che potranno essere votati solo da sindaci e consiglieri. Non si vota, invece per l’elezione del nuovo presidente il cui mandato, a differenza di quello dei consiglieri, dura quattro anni invece di due. Le ultime elezioni per eleggere il presidente ed il Consiglio provinciale di Crotone si sono svolte il 18 dicembre 2021.