Sei mesi dalla strage di Cutro: il 26 agosto la cerimonia per commemorare le 94 vittime del naufragio

A sei mesi dal naufragio di Cutro il prossimo 26 agosto, il giornale on line CrotoneNews ha organizzato una cerimonia di commemorazione delle 94 vittime che si terrà sulla spiaggia di Steccato di Cutro alle 4,30 del mattino, allo stesso orario dello schianto dell’imbarcazione sulla costa calabrese.

“Sei mesi – scrivono in una nota Bruno Palermo e Vincenzo Montalcini, fondatore e direttore di CrotoneNews – nei quali non è passato giorno senza che la nostra mente e i nostri occhi tornassero su quella spiaggia, in quel palazzetto dello sport colmo di bare. Alle 94 vittime accertate, di cui 35 bambini e adolescenti, vanno aggiunti un numero imprecisato di dispersi e anche tra loro tanti bambini. Bambini seppelliti addirittura senza poter avere sulla bara il nome e il cognome, ma soltanto una sigla”.

Ricordando che anche dopo la strage di Cutro “il dramma delle morti nel Mediterraneo si ripete senza sosta”, Palermo e Montalcini ribadiscono la richiesta di fare chiarezza: “Noi non siamo e non saremo mai giudici, ma ci uniamo al grido dei tanti crotonesi che hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fuori dal PalaMilone: giustizia, giustizia. Cutro, come Crotone e la Calabria, non è un decreto disumano, insulso e demagogico; Cutro, come Crotone e la Calabria, è stata ed è accoglienza, solidarietà, umanità”.

“Per questo – scrivono i due giornalisti – il 26 mattina, alle ore 4:30, ci ritroveremo sulla spiaggia di Steccato di Cutro dove è naufragato il caicco ‘Summer Love’ e con esso l’umanità di chi grida all’invasione e non aiuta, non soccorre, non supporta. Alle 4:30 accenderemo 94 lumini su quella spiaggia e ognuno di essi avrà il nome di una vittima. L’iniziativa è aperta a chiunque voglia partecipare e dare un segno tangibile che questa umanità, quella di chi accoglie e soccorre è l’umanità vera”.