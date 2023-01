Crotone: provvedimenti viabilità cittadina per l’esposizione della teca “Quarto Savona 15”

In occasione dell’esposizione della teca “Quarto Savona 15” nell’ambito delle iniziative dell’evento “La memoria e l’impegno” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– divieto di sosta e di fermata su via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra via dei Mille e corso Mazzini dalle ore 5.00 del 30 gennaio 2023 alle ore 12.00 del 31 gennaio 2023, fatta eccezione per i mezzi delle Forze dell’Ordine e per i mezzi di soccorso

– divieto di transito su via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra via dei Mille e corso Mazzini dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dei giorni 30 e 31 gennaio 2023 fatta eccezione per i mezzi delle Forze dell’Ordine e per i mezzi di soccorso.