La BCC della Calabria Ulteriore e la Fondazione Monsignor Moietta Onlus insieme per combattere l’usura

Parole di soddisfazione hanno espresso anche i rappresentanti della Fondazione.

“Il nostro scopo principale – ha detto il Presidente Sirianni che per inciso è un ex Direttore Generale di BCC – è quello di dare assistenza a coloro che sono oberati dai debiti e si trovino nella situazione pericolosa di poter cadere sotto usura. La Fondazione attraverso lo studio approfondito delle cause che hanno determinato l’eccessivo indebitamento, che diventa sovra-indebitamento quando le risorse di reddito non sono più sufficienti a pagare i debiti, cerca la soluzione più idonea alla ricomposizione dello stato passivo del debitore al fine di liberarlo dalla morsa insopportabile dei suoi debiti. L’obiettivo è quello di aiutare quanta più gente possibile e crediamo che l’intesa con la BCC della Calabria Ulteriore ci possa dare una grande mano in questo senso”.