Aggressione giovane a Crotone, lo sgomento del Forum del Terzo Settore

L”aggressione a Davide ci lascia sgomenti: una violenza feroce a danno di un giovane ventenne, per mano di un altro giovane. Il direttivo del Forum del Terzo Settore di Crotone, esprime la propria vicinanza ai familiari di Davide e insieme a loro confida in una pronta guarigione. Un plauso va alle forze dell’ordine per aver assicurato alla giustizia in così breve tempo l’autore dell’aggressione. Alla luce di quanto accaduto è urgente lavorare insieme, società civile, associazioni e istituzioni affinché episodi del genere non accadano più”. Lo afferma in una nota il Coordinamento Forum del Terzo Settore Crotone.