Crotone, inaugurato il murale con le figure di Alcmeone e Pitagora

E’ stato inaugurato nel centro storico cittadino, in via Pitagora, il murale realizzato dall’associazione “Le pietre che narrano” nell’ambito del progetto T.R.A.C.C.E. del Comune di Crotone

In via Pitagora, si stagliano le figure di Alcmeone e Pitagora.

“Al centro dell’opera un albero con il serpente attorcigliato al tronco che ricorda il simbolo della medicina. La bilancia rappresenta l’armonia. I greci, fisiologi, sostenevano che la cura risiedeva nel rapporto equilibrato tra mente e corpo. Ed inoltre è rappresentato un cervello, simbolo del pensiero che accomuna i due filosofi. Il cervello secondo Alcmeone è l’organo principale del corpo. Lo sfondo è costituito da un paesaggio marino, il cielo accompagna l’uomo, il mare lo trasporta, la spiaggia è il loro approdo. I colori utilizzati sono tinte che riprendendo i toni dell’ambiente circostante e l’opera si sposa armonicamente con il luogo” descrive l’autore Domenico Levato

Antonio Giulio Cosentino presidente dell’associazione “Le pietre che narrano commenta: “È stata un’operazione di riqualificazione sociale dell’area voluta fortemente dall’associazione ripopolando la zona”

L’Associazione “Le Pietre che narrano…La conoscenza itinerante” promuove la scienza (matematica, scienze, arte, musica, geografia, poesia) per pro-vocare l’immaginazione dei cittadini e favorire la scoperta del territorio crotonese, allo scopo di innescare un processo di rigenerazione urbana e trasformazione culturale e sociale del territorio.

L’azione dell’associazione si presenta come una proposta continua di rigenerazione in cui i percorsi proposti mirano a contribuire alla trasformazione culturale e sociale del territorio. “Le pietre che narrano”, ha come obiettivo la diffusione di buone pratiche di cooperazione per aumentare la “resilienza” della comunità crotonese e stimolarne la creatività, al fine di individuare “paesaggi futuri” e relativi percorsi di fruibilità del territorio

“Il progetto T.R.A.C.C.E. si propone di valorizzare i luoghi attraverso la creatività e l’arte. Un contenitore di idee e progetti per valorizzare il legame tra cultura, storia, arte, tradizione, natura e sostenibilità ambientale. Dopo l’esperienza in alcuni quartieri della città, che proseguirà nel corso dell’anno, anche il centro storico è stato palcoscenico di questo progetto con il murale dedicato a Pitagora ed Alcmeone” dichiara l’assessore al Decoro Urbano Gianni Pitingolo intervenuto all’inaugurazione.