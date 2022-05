Crotone, lavori di riparazione effettuati dal Corap alla condotta adduttrice al potabilizzatore

In riferimento ai lavori di riparazione che il Corap sta effettuando alla condotta adduttrice al potabilizzatore, gli stessi si sono rivelati particolarmente delicati anche per il fatto che è stato necessario procedere alla aspirazione dell’acqua che continua ad uscire copiosa.

Il danno insiste su una condotta vetusta in calcestruzzo armato del diametro di circa due metri.

Attualmente l’intervento di riparazione non può essere completato a causa del flusso d’acqua non ancora completamente smaltito, condizione che impedisce la corretta applicazione dei materiali di ripristino.

Il sindaco, che sia ieri che oggi si è recato sul posto, nell’immediatezza della grave perdita idrica, ha subito interessato la Procura della Repubblica, in quanto la perdita è stata registrata su un terreno posto sotto sequestro, che ha prontamente disposto in favore del CORAP l’autorizzazione ad accedere ai terreni in cui è ubicata la condotta.

Al momento la motopompa utilizzata dalla ditta incaricata dal CORAP continua ad aspirare l’acqua e continuerà a farlo nelle ore serali e notturne. Le operazioni di riparazione riprenderanno alle prime luci dell’alba non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno.