Agenzie delle Dogane, l’annuncio di Minenna: “In Calabria arriveranno 100 persone per rafforzare gli organici”

Il direttore generale dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli Marcello Minenna ha annunciato il potenziamento dell’organico dell’Adm in Calabria parlando nel corso della manifestazione di consegna al comune di Crotone di un relitto utilizzato per l’immigrazione clandestina per trasformarlo in monumento dedicato ai migranti.

“A breve – ha detto – arriveranno altre 100 persone in Calabria per rafforzare gli organici. Da quando due anni fa ho avuto l’incarico di direttore generale mi sono reso conto che non avevamo una direzione territoriale dedicata alla Calabria: una cosa incredibile visto i problemi di criminalita’ della regione. La nostra agenzia, infatti, e’ un presidio territoriale fondamentale per la prevenzione dei reati e la crescita economica. L’Agenzia ha una importante funzione regolatoria e di policy nei settori di competenza che permettono di combattere l’economia sommersa e creare economia legale”. Nell’ambito di questa riorganizzazione dei servizi, Minenna ha anche parlato del potenziamento delle sezioni distaccate: “Dopo aver aperto un ufficio a Roccella abbiamo pensato di trasformare la sezione di Crotone in unita’ organizzativa con un ufficio dirigenziale. Sono convinto che questa amministrazione puo’ dare molto alla Calabria in sinergia con altri enti e dobbiamo sfruttare ogni occasione per fare sinergia. Posso confermare che non lascero’ la conduzione ad interim della direzione Calabria dell’Adm”.