Partiti gli interventi del project financing della pubblica illuminazione. Franz Caruso: “Progetto strategico che proietta Cosenza verso obiettivi comunitari”.

Da qualche giorno sono partiti formalmente gli interventi previsti dal project financing della pubblica illuminazione.

“Si tratta di un progetto strategico – afferma il sindaco Franz Caruso – indirizzato all’efficientamento energetico degli edifici e dell’illuminazione pubblica che ha anche la finalità, non secondaria, di contribuire a realizzare una comunità energetica rinnovabile sul territorio. La mia amministrazione, abituata a mantenere gli impegni assunti con i cittadini, sta portando avanti un’azione di svolta radicale anche nella gestione dei consumi energetici che, superando la situazione di arretratezza ereditata per criticità e vetustà degli impianti, proietti Cosenza verso obiettivi comunitari. L’attività capillare che si sta portando avanti con il project financing prevede diversi interventi, dall’installazione, per fare solo pochi esempi, di impianti fotovoltaici per oltre 630 kWp sugli edifici comunali e 310 kWp su stadio e autostazione, all’adeguamento normativo e il completamento del relamping Led in 26 edifici pubblici fino all’installazione di 2.037 lampade per l’illuminazione pubblica stradale e l’installazione di 10 colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Una volta realizzato il piano, si prevede una riduzione annua corposa dei consumi, un taglio sostanziale delle emissioni di CO₂ ed un effettivo risparmio energetico. Traguardi importanti per la sostenibilità ambientale della smart city che stiamo costruendo”.

Le operazioni che saranno effettuate attraverso il project financing sono molteplici e saranno divise in due fasi. La prima, quella partita in questi giorni, è volta ad efficientare i sistemi di riscaldamento degli edifici di proprietà del comune di Cosenza, in via preliminare, dato l’imminente inizio dell’anno scolastico, gli immobili sede di istituiti scolastici. Contemporaneamente è partito anche il nuovo sistema di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione, che con l’attivazione del numero verde dedicato 800 301 738 consentirà ai cittadini di segnalare un eventuale malfunzionamento degli impianti per un immediato ripristino. Il contratto stipulato con il gestore Renovit spa (società afferente al gruppo CDP e SNAM) prevede, che l’eventuale ripristino dovrà avvenire in una tempistica molto contingentata per garantire più sicurezza sia alla viabilità stradale sia ai quartieri. La rete di pubblica illuminazione inoltre, attraverso un nuovo sistema informatico per il controllo da remoto, permetterà un monitoraggio continuo ed un pronto intervento in caso di guasti. Inoltre la rete di pubblica illuminazione sarà oggetto, a breve, di una generale riqualificazione tecnologica ed impiantistica in modo da renderla più efficace ed anche più efficiente dal punto di vista dei consumi energetici.