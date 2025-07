Cosenza potenzia il servizio di bike sharing

Si potenzia la rete di Bike sharing in Calabria. Oggi è stata inaugurata a Cosenza la nuova flotta di biciclette elettriche in condivisione, che si aggiunge al servizio di Bike sharing della Regione Calabria già attivo nei comuni di Castrovillari, Catanzaro e Palmi.

Il servizio rientra nei progetti promossi dalla Regione grazie ai contributi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la sharing Mobility e con la collaborazione delle aziende del Tpl. La gestione del servizio è stata aggiudicata, attraverso l’avviso pubblico emesso da Ferrovie della Calabria a Vaimoo S.r.l. (parte di Angel Holding), società con sede a Mola di Bari e già operatore dei servizi di Bike sharing in comuni di diverse regioni italiane, tra cui Bari, Teramo, Chieti, Asti, Biella, Pompei e molti altri.

Il servizio, che non ha costi per la municipalità coinvolta, ha l’obiettivo di offrire a cittadini e turisti un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico e il nuovo Bike sharing. Infatti, il piano tariffario Vaimoo, già particolarmente conveniente, grazie all’integrazione con il trasporto pubblico locale, prevede scontistiche dell’80% per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio di Ferrovie della Calabria.

“L’avvio del nuovo servizio di Bike sharing elettrico a Cosenza – afferma l’assessore regionale ai Servizi di mobilità sostenibile e Tpl Gianluca Gallo – rappresenta un segnale concreto dell’impegno della Regione Calabria per una mobilità moderna, sostenibile e vicina ai bisogni delle comunità. Invitiamo tutti i cittadini a utilizzare questo strumento innovativo, comodo ed economico, e a considerarlo una valida alternativa all’uso dell’auto privata. Solo insieme possiamo costruire città più vivibili e un futuro più verde per la nostra regione”. “Siamo estremamente soddisfatti dell’avvio del nuovo servizio di Bike sharing a Cosenza L’Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria, Aristide Vercillo Martino ha dichiarato – sostiene l’amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Aristide Vercillo Martino – in continuità con il programma sperimentale di sharing mobility in corso anche presso altri nostri centri sul territorio calabrese. Questo progetto, integrato con il Trasporto pubblico locale, rappresenta un ulteriore significativo e concreto passo verso una mobilità più sostenibile e inclusiva nella nostra regione”.

Per il sindaco di Cosenza, Franz Caruso e l’assessore alla Viabilità Damiano Covelli , “tra le strategie più importanti messe in campo dalla nostra amministrazione vi è quello di innalzare la qualità di vita dei cittadini anche attraverso il miglioramento e lo sviluppo del sistema della mobilità urbana, in sintonia con i principi generali del Codice della Strada. Siamo, quindi impegnati a promuovere attivamente lo sviluppo di una Cosenza smart e sostenibile” “Con l’avvio del servizio anche a Cosenza, il progetto di Bike sharing della Regione Calabria entra nel vivo” ha sottolineato Matteo Pertosa, Ceo e fondatore di Vaimoo.