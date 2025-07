Caloveto, approvato l’assestamento di bilancio

Un bilancio comunale in salute, rafforzato da importanti finanziamenti destinati a sicurezza idrogeologica, cultura, progettazione e digitalizzazione. Si è riunito questa mattina, sabato 26 luglio, il Consiglio Comunale che ha approvato l’assestamento generale di bilancio 2025/2027 e la salvaguardia degli equilibri, confermando la solidità contabile dell’Ente.

BILANCIO PIÙ RICCO DI OLTRE 626 MILA EURO

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza, precisando che la manovra di assestamento approvata prevede un aumento in entrata e uscita di oltre 626 mila e mila euro per l’annualità 2025, grazie a diversi finanziamenti intercettati e assegnati per progetti strategici sul territorio.

L’approvazione del documento contabile di assestamento – dichiara Mazza – certifica la buona gestione delle casse dell’Ente, garantendo il pareggio economico-finanziario e confermando la capacità dell’Amministrazione di programmare interventi concreti e di intercettare fondi extrabilancio, fondamentali per la sicurezza, la cultura e lo sviluppo locale.

I FINANZIAMENTI OTTENUTI

Tra i principali finanziamenti approvati in assestamento figurano quello di 21mila euro per il progetto L’Educazione è riscatto (Missione 5 del PNRR), di cui 19.500 euro di contributo ministeriale e 1.050 euro di cofinanziamento comunale; quello di 4.326,40 euro destinato alla realizzazione della piattaforma digitale dell’Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU); quello di 141.280,90 euro per la progettazione esecutiva e definitiva degli interventi di messa in sicurezza dell’area in frana in località Criti; quello di 163.014,89 euro per la progettazione esecutiva e definitiva degli interventi di messa in sicurezza da dissesto idrogeologico in località Sant’Ambrogio; quello di 145.528,94 euro per la progettazione esecutiva e definitiva degli interventi di messa in sicurezza e protezione dell’argine del fiume Trionto; e infine quello di 75mila euro per misure di sostegno a biblioteche e archivi storici pubblici, di cui 59.250 euro finanziati dalla Regione Calabria e 15.750 euro di cofinanziamento comunale.

FINANZE IN SALUTE E PAREGGIO GARANTITO

Ancora una volta – sottolinea il Primo cittadino – l’Amministrazione Comunale coglie l’opportunità di rafforzare la propria capacità di investimento e di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso progettualità concrete. La gestione oculata delle risorse – aggiunge – ci permette di affrontare con responsabilità e visione le sfide amministrative, confermando un bilancio sano che ci consente di guardare al futuro con fiducia.

PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI

La proposta di deliberazione approvata dal Consiglio comunale ha ricevuto parere favorevole dal Revisore dei conti, dott. Francesco Miceli, attestando la regolarità tecnica e contabile dell’atto e la permanenza dell’equilibrio generale di bilancio per l’esercizio in corso.