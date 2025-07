Italia del Meridione cresce a San Marco Argentano: nuovi ingressi e nuove energie per il territorio

Prosegue senza sosta il percorso di radicamento in tutto il territorio calabrese di IdM (Italia del Meridione), il movimento politico fondato da Orlandino Greco con la collaborazione del Presidente Nicodemo Filippelli e del Segretario Federale Vincenzo Castellano.

Nelle settimane scorse, il segretario provinciale Annalisa Alfano e il segretario regionale di IdM Emilio De Bartolo hanno accolto nel movimento tre nuovi esponenti e referenti di San Marco Argentano che ricopriranno ruoli rilevanti in Italia del Meridione, con l’obiettivo di avvicinare la politica ai bisogni della comunità.

Nella direzione regionale di IdM è stato accolto Marco Amatuzzi referente delle associazioni del territorio. Nella direzione provinciale è entrato Alessandro Zupi,referente per le Imprese e per il Made in Italy. Alessandro Rimedio, invece, è stato nominato commissario cittadino di San Marco Argentano.

I tre esponenti sammarchesi di IdM, affiancati da un folto gruppo di giovani volenterosi e decisi a dare un contributo al territorio e da tante persone che intendono approcciarsi alla politica sana, lavoreranno per ascoltare i bisogni delle persone al fine di sviluppare una proposta che possa valorizzare San Marco e la Valle dell’Esaro.

Il messaggio che il gruppo degli aderenti a Italia del Meridione vuole dare è semplice e chiaro: tornare a fare politica tra la gente e incoraggiare soprattutto i più giovani a impegnarsi, a formarsi e a dare il loro contributo di idee, di entusiasmo, di operosità e di proposte, con l’ambizione di contribuire a formare una classe dirigente preparata, attenta e competente e che sappia comprendere le reali esigenze della comunità.